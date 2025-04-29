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Трамп хоче всеосяжного припинення вогню між Україною та рф щонайменше на 30 днів – Келлог

29 квітня 2025, 20:08
Трамп хоче всеосяжного припинення вогню між Україною та рф щонайменше на 30 днів – Келлог
джерело x.com/generalkellogg
За словами Келлога, українці вже готові до цього, а тепер черга за росіянами.
Президент США Дональд Трамп хоче, щоб Україна і рф уклали всеосяжне перемир'я.
 
Про це заявив спецпредставник американського лідера Кіт Келлог в ефірі Fox News.
 
"Трамп прагне до всеосяжного, щонайменше 30-денного перемир'я між Україною і рф", - сказав він.
 
Келлог наголосив, що необхідно досягти хоча б тимчасового перемир'я на морі, в повітрі та на суші. Він зазначив, що Україна і росія потім можуть продовжити угоду.
 
"Ми бачимо, що українці до цього готові. Тепер черга за росіянами, за путіним. У нас є одна сторона, тепер потрібна інша сторона. Думаю, ми близькі до цього", - запевнив спецпредставник Трампа.
 
СШАвійна в Україніросія окупанти

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