Трамп хоче всеосяжного припинення вогню між Україною та рф щонайменше на 30 днів – Келлог

За словами Келлога, українці вже готові до цього, а тепер черга за росіянами.

Президент США Дональд Трамп хоче, щоб Україна і рф уклали всеосяжне перемир'я.

Про це заявив спецпредставник американського лідера Кіт Келлог в ефірі Fox News.

"Трамп прагне до всеосяжного, щонайменше 30-денного перемир'я між Україною і рф", - сказав він.

Келлог наголосив, що необхідно досягти хоча б тимчасового перемир'я на морі, в повітрі та на суші. Він зазначив, що Україна і росія потім можуть продовжити угоду.

"Ми бачимо, що українці до цього готові. Тепер черга за росіянами, за путіним. У нас є одна сторона, тепер потрібна інша сторона. Думаю, ми близькі до цього", - запевнив спецпредставник Трампа.