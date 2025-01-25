Трамп може зруйнувати економіку росії і завершити війну в Україні – оглядач The Telegraph
25 січня 2025, 11:11
Жорсткі санкції, ініційовані новою адміністрацією Трампа, можуть стати тим інструментом, який змусить путіна до відступу та завершення війни.
Президент США Дональд Трамп здатен знищити економіку росії та завершити війну в Україні.
Про це у статті для The Telegraph пише журналіст та політичний оглядач Бен Марлоу.
Через кілька годин після інавгурації Трампа, путін і Сі Цзіньпін провели телефонну розмову, під час якої пообіцяли вивести співпрацю москви та Пекіна на "нову висоту".
Цей збіг обставин радник Кремля із закордонних справ Юрій Ушаков спробував пояснити як випадковість: "Цей дзвінок жодним чином не був пов’язаний з інавгурацією Трампа", - заявив він. Проте повернення рішучого Трампа, який прагне відновити американську силу у світі, викликає значне занепокоєння у москви та Пекіна.
Наступного дня після інавгурації Трамп пригрозив Китаю митами, назвавши його "порушником", а кремлю дав зрозуміти, що на нього чекають "великі проблеми", якщо війна в Україні не буде зупинена.
Пізніше він посилив свої заяви, попередивши, що в разі затягування конфлікту "США будуть змушені запровадити високі податки, тарифи та санкції на все, що росія експортує до Америки".
Запровадження санкцій проти Китаю - це одна справа, але економічний тиск на москву, яка продовжує війну біля європейських кордонів, стане яскравим доказом відновленої могутності США, зауважив Марлоу.
Однак, як зазначають скептики, торговельні зв’язки між США та росією є мінімальними. Проте у разі жорсткого санкційного удару, спрямованого на найчутливіші сектори, економіка Кремля може зазнати критичного руйнування, що змусить путіна припинити війну.
російська економіка, хоч і демонструє певну стійкість, перебуває в серйозній кризі. На думку економістки Олександри Прокопенко, "цей імідж стійкості є оманливим", адже фінансові резерви росії поступово вичерпуються.
Її підтримує економіст Тімоті Еш. Він заявляє, що "росія повинна платити величезні кошти за критичний імпорт і пропонувати знижки на свій експорт", а інфляція та зростання ставок центрального банку свідчать про слабкість економіки.