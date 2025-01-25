Жорсткі санкції, ініційовані новою адміністрацією Трампа, можуть стати тим інструментом, який змусить путіна до відступу та завершення війни.

Президент США Дональд Трамп здатен знищити економіку росії та завершити війну в Україні.

Про це у статті для The Telegraph пише журналіст та політичний оглядач Бен Марлоу.

Через кілька годин після інавгурації Трампа, путін і Сі Цзіньпін провели телефонну розмову, під час якої пообіцяли вивести співпрацю москви та Пекіна на "нову висоту".

Цей збіг обставин радник Кремля із закордонних справ Юрій Ушаков спробував пояснити як випадковість: "Цей дзвінок жодним чином не був пов’язаний з інавгурацією Трампа", - заявив він. Проте повернення рішучого Трампа, який прагне відновити американську силу у світі, викликає значне занепокоєння у москви та Пекіна.