Трамп помилився, що "Україна не має карт":The Telegraph про удари по авіабазах рф

Як пише видання, 150 дронів з вибухівкою непомітно прибули в рф. Їх не помітила розгалужена система контррозвідувальних органів росії

Президент США Дональд Трамп неодноразово стверджував, що у України "немає карт у цій війні". Проте 1 червня Київ провів таємну операцію, яка може перекроїти баланс сил.

Про це пише The Telegraph.

В рамках цієї операції українські спецслужби контрабандою доставили понад 150 безпілотників FPV у прихованих відсіках на дахах транспортних контейнерів. Після прибуття до місця призначення безпілотники були запущені і вразили щонайменше п’ять аеродромів глибоко в російському тилу, знищивши десятки важких бомбардувальників радянської епохи, здатних нести ядерну зброю.

Як пише видання, 150 дронів з вибухівкою непомітно прибули в рф. Їх не помітила розгалужена система контррозвідувальних органів росії.