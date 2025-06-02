Трамп помилився, що "Україна не має карт":The Telegraph про удари по авіабазах рф
02 червня 2025, 11:53
Як пише видання, 150 дронів з вибухівкою непомітно прибули в рф. Їх не помітила розгалужена система контррозвідувальних органів росії
Президент США Дональд Трамп неодноразово стверджував, що у України "немає карт у цій війні". Проте 1 червня Київ провів таємну операцію, яка може перекроїти баланс сил.
Про це пише The Telegraph.
В рамках цієї операції українські спецслужби контрабандою доставили понад 150 безпілотників FPV у прихованих відсіках на дахах транспортних контейнерів. Після прибуття до місця призначення безпілотники були запущені і вразили щонайменше п’ять аеродромів глибоко в російському тилу, знищивши десятки важких бомбардувальників радянської епохи, здатних нести ядерну зброю.
Як пише видання, 150 дронів з вибухівкою непомітно прибули в рф. Їх не помітила розгалужена система контррозвідувальних органів росії.
Одним натисканням кнопки контейнери відкривалися, і рій безпілотників атакував цілі — ряди російських бомбардувальників, які стояли заправлені і готові до зльоту.
Час операції був вибраний не випадково. Видання пише:
"З української точки зору, час для цієї кінетичної таємної операції був ідеальним".
Операцію здійснили напередодні мирних переговорів у Стамбулі. росіяни полетіли в Туреччину, попри небажання москви йти на припинення вогню.
Трамп "роздратований тим, що раптово "божевільний" путін не припинить війну як "особисту послугу" йому, і втомлюється займатися безглуздою дипломатією". Водночас президент США не зробив заяв про додаткову військову допомогу Україні, яка потребує протиракетної оборони, реактивної артилерії GMLRS і боєприпасів для гаубиць.
Україна продовжує наносити удари по російських військах на їхній території, "завдаючи ударів по своєму противнику на нібито неприступній землі та знищуючи значний відсоток його незамінного бомбардувального флоту".
Загалом операція надала Україні "вкрай необхідне піднесення морального духу", поки війна перейшла у тривалу фазу виснаження. Вона також може посилити підтримку України серед проукраїнських республіканців США, які дедалі більше стурбовані невизначеністю адміністрації Трампа.
При цьому зазначається, що "витівки України з дронів збентежили Трампа, а також путіна". За словами джерел, "Тулсі Габбард, директор національної розвідки Трампа, розглядає можливість заміни щоденних брифінгів президента відеофрагментами, подібними до тих, що веде Fox News, у відчайдушній спробі змусити головнокомандувача дотримуватися своїх повноважень щодо національної безпеки".