Трамп прокоментував можливу відставку Стармера

Американський лідер упевнений, що керівник британського уряду залишить посаду через "провал" своєї політики.

Президент США Дональд Трамп прокоментував можливу відставку прем'єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера.

Про це він написав у Truth Social.

"Кір Стармер піде у відставку з посади прем'єр-міністра Сполученого Королівства. Він зазнав серйозної невдачі у двох дуже важливих питаннях – міграції та енергетиці. Бажаю йому всього найкращого!" – написав Трамп.

Раніше видання Observer повідомило , що Стармер може оголосити про свою відставку вже в понеділок, 22 червня. Причиною називають перемогу члена Лейбористської партії Енді Бернема на довиборах в окрузі Мейкерфілд, що забезпечило йому місце в парламенті. Вважається, що Бернем – один з головних конкурентів Стармера на посаду прем’єра.

Однак, джерело Reuters в уряді повідомило, що Стармер лишається зосередженим на своїй роботі й згадує попередні свої заяви про те, що з посади йти не збирається.