Трамп прокоментував можливу відставку Стармера
21 червня 2026, 20:15
Американський лідер упевнений, що керівник британського уряду залишить посаду через "провал" своєї політики.
Президент США Дональд Трамп прокоментував можливу відставку прем'єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера.
Про це він написав у Truth Social.
"Кір Стармер піде у відставку з посади прем'єр-міністра Сполученого Королівства. Він зазнав серйозної невдачі у двох дуже важливих питаннях – міграції та енергетиці. Бажаю йому всього найкращого!" – написав Трамп.
Раніше видання Observer повідомило, що Стармер може оголосити про свою відставку вже в понеділок, 22 червня. Причиною називають перемогу члена Лейбористської партії Енді Бернема на довиборах в окрузі Мейкерфілд, що забезпечило йому місце в парламенті. Вважається, що Бернем – один з головних конкурентів Стармера на посаду прем’єра.
Однак, джерело Reuters в уряді повідомило, що Стармер лишається зосередженим на своїй роботі й згадує попередні свої заяви про те, що з посади йти не збирається.