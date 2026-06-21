Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Трамп прокоментував можливу відставку Стармера

21 червня 2026, 20:15
Трамп прокоментував можливу відставку Стармера
Американський лідер упевнений, що керівник британського уряду залишить посаду через "провал" своєї політики.
Президент США Дональд Трамп прокоментував можливу відставку прем'єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера. 
 
Про це він написав у Truth Social.
 
"Кір Стармер піде у відставку з посади прем'єр-міністра Сполученого Королівства. Він зазнав серйозної невдачі у двох дуже важливих питаннях – міграції та енергетиці. Бажаю йому всього найкращого!" – написав Трамп.
 
Раніше видання Observer повідомило, що Стармер може оголосити про свою відставку вже в понеділок, 22 червня. Причиною називають перемогу члена Лейбористської партії Енді Бернема на довиборах в окрузі Мейкерфілд, що забезпечило йому місце в парламенті. Вважається, що Бернем – один з головних конкурентів Стармера на посаду прем’єра.
 
Однак, джерело Reuters в уряді повідомило, що Стармер лишається зосередженим на своїй роботі й згадує попередні свої заяви про те, що з посади йти не збирається.
війна в УкраїніСШАВелика Британія

Останні матеріали

Повна хронологія справи
Політика
Повна хронологія справи "Трамп – росія". КДБ розставляє пастку. Частина 6 – Крейґ Анґер
Переклад iPress – 19 червня 2026, 14:00
НАТО потрібна нова стратегічна карта. Її головний маршрут тепер проходить через Варшаву – Ендрю Міхта
Політика
НАТО потрібна нова стратегічна карта. Її головний маршрут тепер проходить через Варшаву – Ендрю Міхта
Переклад iPress – 19 червня 2026, 12:27
Україна методично відрізає Крим від російського постачання. Наступною слабкою ланкою може стати Керченський міст – Дональд Гілл
Cуспільство
Україна методично відрізає Крим від російського постачання. Наступною слабкою ланкою може стати Керченський міст – Дональд Гілл
Переклад iPress – 19 червня 2026, 08:47
Проблеми путіна обіцяють нестабільність Європі. Час нової смути наближається – Едвард Лукас
Політика
Проблеми путіна обіцяють нестабільність Європі. Час нової смути наближається – Едвард Лукас
Переклад iPress – 18 червня 2026, 12:57
Іран може знову перекрити Ормуз. Хусити здатні зробити кризу глобальною – Chatham House
Політика
Іран може знову перекрити Ормуз. Хусити здатні зробити кризу глобальною – Chatham House
Переклад iPress – 18 червня 2026, 11:50
Мистецтво
Політика
Мистецтво "неугоди". Цим перемир’ям Трамп капітулював перед Іраном – Френсіс Фукуяма
Переклад iPress – 18 червня 2026, 08:20
Павло Журило:
LifeStyle
Павло Журило: "Королівський відпочинок" від Betking Foundation допоможе 300 дітям відновити сили та продовжувати мріяти
17 червня 2026, 19:47
Трамп простягає Україні оливкову гілку на G7. Але його підтримка має ціну – Politico
Політика
Трамп простягає Україні оливкову гілку на G7. Але його підтримка має ціну – Politico
Переклад iPress – 17 червня 2026, 15:17
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється