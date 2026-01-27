Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Трамп запропонував примирення владі Міннесоти – Axios

27 січня 2026, 17:31
Трамп запропонував примирення владі Міннесоти – Axios
Адміністрація Трампа робить кроки для пом'якшення ситуації зі Службою імміграції.
Президент США Дональд Трамп почав коригувати курс імміграційної операції в Міннесоті після вбивства протестувальника Алекса Претті й різкої критики дій федеральних сил.
 
Про це пише Axios.
 
Раніше Білий дім скерував у штат посилені підрозділи міграційного контролю, проте тепер риторика помітно пом'якшала. Головним кроком стало рішення Трампа відрядити до Міннеаполіса координатора з питань кордону при Білому домі Тома Гомана, фактично усунувши міністерку внутрішньої безпеки Крісті Ноем від керівництва операцією.
 
Незабаром після цього міністерство внутрішньої безпеки оголосило, що голова прикордонної служби США Грег Бовіно, який асоціювався із жорсткими й конфліктними методами, покине Міннесоту й повернеться до колишньої посади в Каліфорнії. За словами представника адміністрації, ситуація перетворилася на "повний безлад", і президент знав, що йому потрібно це виправити.
 
За даними Axios, Трамп був незадоволений тим, як його адміністрація реагувала на загибель Претті, а також публічними заявами посадовців, які видавалися "байдужими". У Білому домі побоюються, що криза в Міннесоті посилить політичний тиск на тлі погроз демократів заблокувати роботу федерального уряду.
 
Водночас Білий дім наголошує, що про згортання операції не йдеться.
 
"Ми не можемо втратити Міннеаполіс, бо якщо ми це зробимо, то втратимо Чикаго й Лос-Анджелес", – заявив неназваний радник адміністрації.
 
Незважаючи на зміну підходу, Трамп має намір продовжувати імміграційний тиск, прагнучи уникнути враження політичної поразки й різкого падіння рейтингів, вказано в публікації.

 

