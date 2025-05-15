Трамп заявив, що переговори щодо України не зрушать з місця без його зустрічі з путіним

Також Трамп заявив, що не розчарований рівнем російської делегації на переговорах з Україною в Туреччині

Президент США Дональд Трамп вважає, що ніяких зрушень у переговорах щодо України не буде, поки він не зустрінеться з російським диктатором путіним.

Про це заявив Трамп на борту Air Force One на шляху до Дубая.

Журналісти запитали в президента США, чи розчарований він рівнем делегації, яку росіяни відправили до Туреччини на переговори з Україною і в якій немає путіна.

"Я нічим не розчарований. Я не розчарований. Чому я мав би бути розчарований?... Я нічого не знаю про делегацію. Я навіть не перевіряв", - сказав Трамп.