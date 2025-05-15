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Трамп заявив, що переговори щодо України не зрушать з місця без його зустрічі з путіним

15 травня 2025, 15:55
Трамп заявив, що переговори щодо України не зрушать з місця без його зустрічі з путіним
Також Трамп заявив, що не розчарований рівнем російської делегації на переговорах з Україною в Туреччині
Президент США Дональд Трамп вважає, що ніяких зрушень у переговорах щодо України не буде, поки він не зустрінеться з російським диктатором путіним.
 
Про це заявив Трамп на борту Air Force One на шляху до Дубая.
 
Журналісти запитали в президента США, чи розчарований він рівнем делегації, яку росіяни відправили до Туреччини на переговори з Україною і в якій немає путіна.
 
"Я нічим не розчарований. Я не розчарований. Чому я мав би бути розчарований?... Я нічого не знаю про делегацію. Я навіть не перевіряв", - сказав Трамп.
 
При цьому американський лідер впевнений, що переговори щодо України не зрушать з місця, допоки він не зустрінеться з російським диктатором.
 
"Послухайте, нічого не станеться, поки ми з путіним не зустрінемося. Він би не поїхав, якби мене там не було. І я не вірю, що щось станеться, подобається вам це чи ні, поки ми з ним не зустрінемося. Але ми повинні вирішити цю проблему, тому що занадто багато людей гине", - заявив Трамп.

 

Дональд Трампвійна в Україніросія окупанти

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