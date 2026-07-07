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Трамп заявив, що Зеленський і путін хочуть досягти мирної угоди

07 липня 2026, 17:54
Трамп заявив, що Зеленський і путін хочуть досягти мирної угоди
Трамп нагадав, що мав досить тривалу розмову з путіним.

Президент США Дональд Трамп вважає, що Україні та росії вдасться домовитися про завершення війни.

Про це він заявив на зустрічі з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом.

Трамп нагадав, що мав досить тривалу розмову з путіним, після чого зателефонував Зеленському. "Думаю, вони обидва хочуть домовитись. Шкода, що це зайняло стільки часу, але я думаю, що щось буде, щось вийде", – додав він. Трамп також зазначив, що Ердоган допомагає у мирних зусиллях для завершення війни рф проти України.

Окремо американський президент сказав, що він "не може дивитись" на те, що відбувається на полі бою в Україні. "Я бачив знімки з тих полів битв – це війна дронів. Це абсолютно нова технологія. Люди навіть не повірять, наскільки жорстока ця війна. А я бачив поля битв", – додав він.

Нагадаємо, що ключовою темою переговорів президентів України та США на саміті у Туреччині стануть зенітно-ракетні комплекси Patriot.

Владімір ПутінДональд ТрампВолодимир Зеленський

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