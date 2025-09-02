Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Трамп знову змінює риторику, уникаючи прямої критики на адресу путіна – The Times

02 вересня 2025, 17:57
Трамп знову змінює риторику, уникаючи прямої критики на адресу путіна – The Times
Президент США досі не запровадив жодних нових санкцій проти рф, але готовий вийти з переговорного процесу.
Минуло вже понад два тижні, відколи президент США провів на Алясці саміт із російським лідером, однак реального прогресу на шляху до миру досі не видно. Хоча мирні зусилля зриває саме росія, Дональд Трамп, ймовірно, покладе відповідальність за це на Європу.
 
Про це пише The Times.
 
Джерела в Білому домі, з якими поспілкувалися журналісти, припускають, що Трамп звинуватить європейців в тому, що вони заохочували Київ бути непоступливим щодо російських ультиматумів і чекати кращих умов мирної угоди.
 
Автори публікації припускають, що ця ситуація може повернути Трампа до думки про те, що йому потрібно взагалі згорнути свої миротворчі зусилля. Журналісти наводять нещодавнє висловлювання президента США, в якому він навів дуже спірну аналогію, порівнявши російське загарбницьке вторгнення в Україну із бійкою двох дітей у дворі.
 
"Вони ненавидять одне одного, і вони починають махатися, махатися і махатися. Ви хочете, щоб вони зупинилися, а вони продовжують. Через деякий час вони уже і раді би зупинитися. Розумієте? Це майже те саме. Іноді їм треба трохи побитися, перш ніж ви зможете змусити їх зупинитися", – сказав Трамп в недавньому інтерв’ю.
 
Ця цитата, хоч і викликає законне обурення українців, однак є показовою: саме таку аналогію Трамп наводив три місяці тому, коли вже погрожував вийти з переговорного процесу.
 
Минулого тижня Трамп також знову почав розподіляти провину за продовження війни на всіх, заявивши на засіданні кабінету міністрів, що "Зеленський теж не зовсім безневинний, чи не так".
 
У The Times вважають, що путін може сприйняти останні зміни в риториці Трампа як зелене світло для продовження нападів на Україну.
 
На додаток, тепер з’явилися ознаки, що Трамп збирається звинуватити Європу у зриві його мирної ініціативи. 
 
"Якщо Європа хоче ескалювати цю війну, це буде їхня справа. Але це буде безнадійне виривання поразки з пащі перемоги", – заявив днями виданню Axios неназваний співрозмовник у Білому домі.
Владімір ПутінДональд Трампвійна в Україніросія окупанти

Останні матеріали

Посмішки та рукостискання. Сі, путін і Моді намагаються продемонструвати єдність
Політика
Посмішки та рукостискання. Сі, путін і Моді намагаються продемонструвати єдність
Переклад iPress – 02 вересня 2025, 14:56
Еволюція ракетної програми України. Від дронів великої дальності до важкої зброї – Фабіян Гоффманн
Політика
Еволюція ракетної програми України. Від дронів великої дальності до важкої зброї – Фабіян Гоффманн
Переклад iPress – 02 вересня 2025, 11:51
Україна завдає росії більшої шкоди в глибоких ударах. Що продемонструє путіну Сі – Мік Раян
Політика
Україна завдає росії більшої шкоди в глибоких ударах. Що продемонструє путіну Сі – Мік Раян
Переклад iPress – 02 вересня 2025, 07:44
Виробнича база озброєння важливіша за запаси. Справа американського військового стримування – Голман Дженкінс
Політика
Виробнича база озброєння важливіша за запаси. Справа американського військового стримування – Голман Дженкінс
Переклад iPress – 01 вересня 2025, 16:07
Який прорив, який колапс? росія атакує цивільне населення, Україна атакує стратегічні галузі промисловості – Філліпс О'Брайен
Політика
Який прорив, який колапс? росія атакує цивільне населення, Україна атакує стратегічні галузі промисловості – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 01 вересня 2025, 12:18
путін хоче захопити важливий оборонний пояс України без бою. Чому Україна не піде на це – Микола Бєлєсков
Політика
путін хоче захопити важливий оборонний пояс України без бою. Чому Україна не піде на це – Микола Бєлєсков
Переклад iPress – 01 вересня 2025, 07:44
російські дрони шпигують за німецькими маршрутами транспортування зброї в Україну. Міноборони Німеччини заявляє, що безсиле – New York Times
Політика
російські дрони шпигують за німецькими маршрутами транспортування зброї в Україну. Міноборони Німеччини заявляє, що безсиле – New York Times
Переклад iPress – 29 серпня 2025, 12:32
Динаміка жорсткої сили бере гору. Європа повинна застосувати її теж або стати
Політика
Динаміка жорсткої сили бере гору. Європа повинна застосувати її теж або стати "загнаним звіром" – Politico
Переклад iPress – 29 серпня 2025, 10:12
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється