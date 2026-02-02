Ціни на нафту обвалилися після сигналів про переговори США з Іраном

Американський лідер неодноразово погрожував Ірану інтервенцією, якщо той не погодиться на ядерну угоду або продовжить вбивати протестувальників.

Ціни на нафту зранку 2 лютого впали після того, як президент США Дональд Трамп заявив, що Іран "серйозно веде переговори" з Вашингтоном.

Про це повідомляє Reuters.

За даними порталу investing, станом на 10:44 за київським часом, ф'ючерси на нафту марки Brent подешевшали на 3,47 долара, до 65,85 долара за барель. Ціна на нафту марки West Texas Intermediate впала на 3,43 долара, до 61,78 долара за барель.

Reuters зазначає, що обидва ф’ючерси встановили піврічний рекорд падіння протягом одного дня, оскільки ризики військового удару по Ірану зменшилися після коментарів Трампа минулими вихідними. Видання нагадує, що американський лідер неодноразово погрожував Ірану інтервенцією, якщо той не погодиться на ядерну угоду або продовжить вбивати протестувальників.

"Постійні погрози підтримували ціни на нафту протягом січня", - пояснила аналітик компанії Phillip Nova Пріянка Сачдева.

Водночас 31 січня Трамп заявив журналістам, що Іран "серйозно веде переговори", через кілька годин після того, як головний чиновник з питань безпеки Тегерана Алі Ларіджані повідомив, що підготовка до переговорів триває.

Аналітик IG Market Тоні Сайкамор вважає коментарі Трампа, а також повідомлення про те, що військово-морські сили Іранської революційної гвардії не планують проводити навчання з бойовою стрільбою в Ормузькій протоці, ознаками деескалації, що зменшує премію за ризик, закладену в ціну на нафту. Все це сприяє зниженню котирувань "чорного золота".

Зі свого боку аналітики консалтингової компанії Capital Economics дають зрозуміти, що геополітичні ризики, тобто, зокрема ситуація довкола Ірану, стримує нафтові ціни від більш серйозного падіння.