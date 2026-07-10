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Туреччина планує продати російські С-400 країні Перської затоки

10 липня 2026, 15:31
Туреччина планує продати російські С-400 країні Перської затоки
Система С-400 "Тріумф". Фото: militaryarms.ru
Пєсков назвав тему "надчутливою".

Туреччина планує продати російські зенітні ракетні комплекси С-400 одній із країн Перської затоки. Про відповідну угоду можуть оголосити в п'ятницю, 10 липня.

Про це повідомляє Hürriyet із посиланням на джерела.

Одне з джерел видання заявляє, що покупцем стануть ОАЕ, інше вказує на Катар. Необхідно, щоб такий продаж схвалила москва, адже це передбачає угода, яку Анкара уклала з росією під час купівлі С-400 дев'ять років тому. Hürriyet раніше писала, що росія загалом не виступала проти такого варіанту. Сьогодні речник кремля Дмітрій Пєсков назвав тему продажу "надчутливою", зазначивши, що Туреччина обговорювала з рф це питання і "контакти продовжуватимуться".

Нагадаємо, протягом останніх років Анкара намагалася позбутися С-400 – питання обговорювалося на зустрічі Ердогана з путіним у грудні минулого року. Після придбання Туреччиною російських систем ППО відносини країни зі США погіршилися. Вашингтон запровадив санкції та виключив Туреччину з програми винищувачів F-35.

Туреччинас-400росія окупанти

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