Зеленський про переговори в Ер-Ріяді: Тиша має початися після оприлюднення заяв США

Україна, США та росія не змогли досягти спільного комюніке. Переговори видались складними, заувжив президент

За результатами перемови у Саудівській Аравії було оприлюднено дві окремі заяви: одна щодо домовленостей України та США, інший - між США і росією.

Про це президент України сказав під час пресконференції.

"Ми домовилися про тишу на морі та вільне судноплавство. Ми вдячні американській стороні за цей результат і те, що окремо обговорили питання інфраструктури", - заявив Зеленський.

Одним із ключових пунктів переговорів стала домовленість про заборону ударів по енергетичній інфраструктурі України та росії. Президент зазначив, що Київ передав США перелік стратегічних об’єктів інфраструктури, які потребують особливого захисту.