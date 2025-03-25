Зеленський про переговори в Ер-Ріяді: Тиша має початися після оприлюднення заяв США
25 березня 2025, 18:33
Україна, США та росія не змогли досягти спільного комюніке. Переговори видались складними, заувжив президент
За результатами перемови у Саудівській Аравії було оприлюднено дві окремі заяви: одна щодо домовленостей України та США, інший - між США і росією.
Про це президент України сказав під час пресконференції.
"Ми домовилися про тишу на морі та вільне судноплавство. Ми вдячні американській стороні за цей результат і те, що окремо обговорили питання інфраструктури", - заявив Зеленський.
Одним із ключових пунктів переговорів стала домовленість про заборону ударів по енергетичній інфраструктурі України та росії. Президент зазначив, що Київ передав США перелік стратегічних об’єктів інфраструктури, які потребують особливого захисту.
"Американська сторона вважає, що тиша в небі щодо енергетики стосується і іншої цивільної інфраструктури. Уже хороший результат, якщо не будуть завдаватися удари по енергетиці - це вже немало", - наголосив глава держави.
Також сторони погодили механізми контролю та моніторингу виконання угод, допускаючи залучення третіх країн, зокрема Туреччини або європейських партнерів. Окремо обговорювалося питання повернення українських військовополонених, цивільних заручників та депортованих дітей.
"У нашій заяві п’ятий пункт - що Америка буде нам допомагати з поверненням дітей, військовополонених і цивільних", - підкреслив Зеленський.
Водночас Україна відмовилася включати до спільного документа питання допомоги рф у транспортуванні агропродукції, вважаючи це послабленням санкцій.
"Ми на це не пішли, бо це послаблює наші позиції", - пояснив президент.
Водночас Зеленський задався питанням щодо того, як прийняті рішення будуть імплементуватися і очікує деталей щодо цього від міністра Рустема Умєрова після його повернення із Саудівської Аравії.
"Міністр оборони запитав американську сторону, коли це може вступити в дію, і вони вважають, що після того, як американська сторона офіційно виходить зі заявою - може бути початок імплементованих в цьому документі рішень. Однак віри росіянам немає, але я вважаю, що ми будемо конструктивними і якщо це так, то значить будемо робити свою роботу", - підкреслив Зеленський.
Президент вважає, що США не зможуть відразу надати повний моніторинг дотримання перемир'я. На його думку, техніки України, Сполучених Штатів та європейських партнерів має вистачити для того, щоб моніторити перемир'я.
"Але все одно є технічні якісь речі. Все одно американці на високому технічному рівні, щоб бачити багато всього на морі і в небі. Адже коли летить ракета - ми це знаємо, коли готується балістика - американські супутники, американці це бачать і знають", - підкреслив він.