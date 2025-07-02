У червні рф випустила понад 330 ракет і більш ніж 5 тисяч ударних дронів по Україні – Сибіга

Міністр закликав партнерів допомогти із посиленням української ППО.

У червні росія випустила по Україні понад 330 ракет, серед яких майже 80 балістичних, а також понад 5000 ударних дронів та 5000 КАБів.

Про це повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

Він наголосив, що ці цифри показують - росія "грубо відкидає мирні зусилля під проводом США та заклик до припинення вбивств як першого кроку до мирного врегулювання".

"Єдиний спосіб змусити росію припинити війну — це посилити тиск на москву та зміцнити Україну. Така велика кількість дронів, бомб та ракет, особливо балістичних, доводить нагальність подальшого посилення протиповітряної оборони України. Нам потрібно більше систем і боєприпасів. Ми також готові купувати або орендувати їх", - наголосив Сибіга.

Глава МЗС закликав партнерів збільшити інвестиції у виробництво в Україні, включаючи дрони-перехоплювачі та засоби протиповітряної оборони.

"Україна активно працює над розвитком власних спроможностей, але нам потрібна підтримка зараз, враховуючи масштаби російського терору", - додав міністр.