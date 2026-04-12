У Фінляндії знешкодили ще один дрон із вибуховою частиною

На південному сході Фінляндії знайшли ще один безпілотник з вибуховою частиною, його вже контрольовано підірвали.

Про це повідомляє Yle.

У неділю поліція завершила розслідування щодо дрона, виявленого в місті Іїті напередодні. Поліція Хяме повідомила в другій половині дня, що зняла огородження в районі Перхеніємі, Іїті.

Національна кримінальна поліція Фінляндії (KRP) продовжить розслідування цієї справи та надасть додаткову інформацію не раніше понеділка. Підозру на порушення територіальної цілісності розслідує Фінська прикордонна служба.

Фінська прикордонна служба та Фінська прикордонна охорона заявили в суботу, що розслідують, чи пов'язаний дрон, знайдений в Ііті, з українськими дронами, знайденими в Коуволі, Паріккала та Луумакі в березні.

Поліція отримала повідомлення про дрон, знайдений у лісі в суботу вдень. Місце події було оточено після того, як влада виявила, що дрон може містити вибухівку.

Того ж вечора Збройні сили підірвали боєголовку дрона в ізоляційній зоні.