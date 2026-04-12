У Фінляндії знешкодили ще один дрон із вибуховою частиною

12 квітня 2026, 18:11
У Фінляндії знешкодили ще один дрон із вибуховою частиною
Місце події було оточено після того, як влада виявила, що дрон може містити вибухівку.

На південному сході Фінляндії знайшли ще один безпілотник з вибуховою частиною, його вже контрольовано підірвали.

Про це повідомляє Yle.

У неділю поліція завершила розслідування щодо дрона, виявленого в місті Іїті напередодні. Поліція Хяме повідомила в другій половині дня, що зняла огородження в районі Перхеніємі, Іїті.

Національна кримінальна поліція Фінляндії (KRP) продовжить розслідування цієї справи та надасть додаткову інформацію не раніше понеділка. Підозру на порушення територіальної цілісності розслідує Фінська прикордонна служба.

Фінська прикордонна служба та Фінська прикордонна охорона заявили в суботу, що розслідують, чи пов'язаний дрон, знайдений в Ііті, з українськими дронами, знайденими в Коуволі, Паріккала та Луумакі в березні.

Поліція отримала повідомлення про дрон, знайдений у лісі в суботу вдень. Місце події було оточено після того, як влада виявила, що дрон може містити вибухівку.

Того ж вечора Збройні сили підірвали боєголовку дрона в ізоляційній зоні.

Останні матеріали

Anthropic обмежила доступ до Mythos через кіберризики. Це новий етап у розвитку ШІ – Bloomberg
Технології
Anthropic обмежила доступ до Mythos через кіберризики. Це новий етап у розвитку ШІ – Bloomberg
Переклад iPress – 10 квітня 2026, 16:10
Танки та дрони. У Китаю є бойовий план, щоб перемогти армію США – Майкл Пек
Технології
Танки та дрони. У Китаю є бойовий план, щоб перемогти армію США – Майкл Пек
Переклад iPress – 10 квітня 2026, 14:23
Майбутнє Угорщини визначатимуть селяни. Але чи піде Орбан, якщо програє – CEPA
Політика
Майбутнє Угорщини визначатимуть селяни. Але чи піде Орбан, якщо програє – CEPA
Переклад iPress – 10 квітня 2026, 11:46
російська протиповітряна оборона у 2026 році. Частина 2 – Дональд Гілл
Cуспільство
російська протиповітряна оборона у 2026 році. Частина 2 – Дональд Гілл
Переклад iPress – 09 квітня 2026, 12:25
Війна США з Іраном – це про Україну. Знекровлення Америки, розкол НАТО і збереження режиму в Тегерані працюють на росію – Деніел Кочіс
Політика
Війна США з Іраном – це про Україну. Знекровлення Америки, розкол НАТО і збереження режиму в Тегерані працюють на росію – Деніел Кочіс
Переклад iPress – 09 квітня 2026, 12:05
В обіймах удава. Угорщина і росія погодили 12-пунктний план поглиблення зв'язків – Politico
Політика
В обіймах удава. Угорщина і росія погодили 12-пунктний план поглиблення зв'язків – Politico
Переклад iPress – 09 квітня 2026, 11:11
Світ завмер після ультиматуму Трампа Ірану. Після погрози знищити цивілізацію почалась пошукова операція шляху до відступу – Wall Street Journal
Політика
Світ завмер після ультиматуму Трампа Ірану. Після погрози знищити цивілізацію почалась пошукова операція шляху до відступу – Wall Street Journal
Переклад iPress – 08 квітня 2026, 13:30
Повернення до норми. Корпораціям потрібно знову навчитися бути геополітичними гравцями – RUSI
Бізнес & Фінанси
Повернення до норми. Корпораціям потрібно знову навчитися бути геополітичними гравцями – RUSI
Переклад iPress – 08 квітня 2026, 08:01
Більше публікацій

