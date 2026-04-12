Навколо резиденції путіна на Валдаї розгорнули нові системи ППО

У березні 2026 року навколо резиденції російського диктатора владіміра путіна на Валдаї побудували 7 нових веж із самохідними зенітними ракетно-гарматними комплексами (ЗРПК) "Панцир".

Про це свідчать супутникові знімки Planet.com, повідомляє "Радіо Свобода".

Зазначається, що загальна кількість систем ППО навколо валдайської резиденції путіна сягнула 27 одиниць. Згідно з супутниковими знімками, будівництво одразу 7 нових веж для "Панцирів" розпочалося 17 березня. Деякі з них уже оснащені ЗРПК.

Журналісти звернули увагу на те, що системи ППО на Валдаї розташовані навколо резиденції путіна двома кільцями великого і малого діаметра, як і вежі з "Панцирями" навколо москви.

Крім того, журналісти нагадали, що раніше понад 20 веж з великокаліберними кулеметами, а також кілька подіумів із ЗРПК "Панцир" були помічені на території та по периметру особливої економічної зони "Алабуга" в Татарстані, де росіяни виробляють дрони "Герань".