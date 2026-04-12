Швеція затримала російський балкер за скидання вугілля в море

12 квітня 2026, 15:50
Швеція затримала російський балкер за скидання вугілля в море
Фото: РБК
У прокуратурі розповіли, що берегова охорона спіймала судно на гарячому, коли воно змивало залишки вугілля з палуби в море.

Берегова охорона Швеції піднялась на борт судна Hui Yuan під прапором Панами, яке йшло з російського порту. Його підозрюють в порушенні екологічного законодавства.

Про це пише SVT.

Судно, яке прямувало з росії до Лас-Пальмасу в Іспанії, тепер стоїть на якорі біля Істада.

У прокуратурі розповіли, що берегова охорона спіймала судно на гарячому, коли воно змивало залишки вугілля з палуби в море. Капітана вже допитали — і він визнав провину. Прокуратура хоче виписати йому 50 щоденних штрафів по 500 крон.

Підозри виникли в суботу, після того як літак берегової охорони помітив, що балкер під панамським прапором скидає залишки вугілля в море.

