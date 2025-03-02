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У Фінляндії зняли арешт із судна Eagle S, яке підозрююють в обриві кабелів

02 березня 2025, 16:20
У Фінляндії зняли арешт із судна Eagle S, яке підозрююють в обриві кабелів
Фото: korrespondent.net
Питання про примусові заходи щодо екіпажу танкера розглядатиметься окремо.
Поліція Гельсінкі зняла арешт російського танкера Eagle S, який підозрюють у пошкодженні кабелів у Балтійському морі.
 
Про це повідомляє Yle.
 
Відомо, що арешт із судна зняли у п’ятницю, 28 лютого, оскільки попереднє розслідування Центральної кримінальної поліції та проведення технічних слідчих заходів на судні досягли такої стадії, що більше немає підстав для продовження його арешту.
 
Правоохоронці не побачили перешкод для виходу судна з територіальних вод Фінляндії. Прикордонна охорона контролює вихід танкера Eagle S із територіальних вод та економічної зони Фінляндії.
 
Судно вже залишило Порвоо. За даними сайту Vesselfinder, поряд з ним знаходяться буксири Ukko та Ahti. Його також супроводжує патрульний корабель Turva берегової охорони Фінської затоки.
 
Наразі компанії Fingrid і Elering самостійно покривають витрати на ремонт кабелю Estlink 2, щоб якомога швидше відновити з’єднання.
 
Водночас у поліції заявили, що питання про примусові заходи щодо екіпажу танкера розглядатиметься окремо. 
 
За даними попереднього розслідування, у скоєнні злочину підозрюють вісьмох осіб. З них троє залишаються у Фінляндії під підпискою про невиїзд.

 

Фінляндіявійна в Україніросія окупанти

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