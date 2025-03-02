У Фінляндії зняли арешт із судна Eagle S, яке підозрююють в обриві кабелів

Питання про примусові заходи щодо екіпажу танкера розглядатиметься окремо.

Поліція Гельсінкі зняла арешт російського танкера Eagle S, який підозрюють у пошкодженні кабелів у Балтійському морі.

Відомо, що арешт із судна зняли у п’ятницю, 28 лютого, оскільки попереднє розслідування Центральної кримінальної поліції та проведення технічних слідчих заходів на судні досягли такої стадії, що більше немає підстав для продовження його арешту.

Правоохоронці не побачили перешкод для виходу судна з територіальних вод Фінляндії. Прикордонна охорона контролює вихід танкера Eagle S із територіальних вод та економічної зони Фінляндії.