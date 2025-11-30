Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

У Франції чоловік розбив яйце об голову лідера проросійської партії під час презентації книжки

30 листопада 2025, 10:57
У Франції чоловік розбив яйце об голову лідера проросійської партії під час презентації книжки
Фото: з вільного доступу
Нападника затримали.
У Франції чоловік напав із яйцем на лідера ультраправої проросійської партії "Національне об’єднання" Жордана Барделлу. Його затримали.
 
Про це пише BMFTV.
 
Інцидент трапився 29 листопада під час презентації книги Барделли "Чого хочуть французи" у містечку Муассак. Паралельно із цим там відбулася акція протесту проти Барделли та його політсили.
 
За даними правоохоронців, нападником виявився 74-річний чоловік. Під час автограф-сесії він стояв близько до Барделли та розбив яйце об його голову.
 
Нападника затримали. Щодо цього інциденту правоохоронці почали розслідування за статтею про "насильницькі дії щодо особи, що обіймає публічну посаду".
 
Сам Барделла, реагуючи на цей випадок, заявив, що почувається добре, а в нападі він звинуватив "ліві сили".
 
"Чим далі ми просуваємося, тим ближче ми до влади, і тим більше розв'язується насильство з боку крайніх лівих, нетерпимість та чиста дурість. Але Францією віє вітер свободи, національної гордості та патріотизму, який вони не зможуть зупинити", — написав він.

 

війна в Україніросія окупантиФранція

Останні матеріали

Брокард відгуки про товар: що кажуть покупці про новинки сезону
LifeStyle
Брокард відгуки про товар: що кажуть покупці про новинки сезону
28 листопада 2025, 14:19
Між миром та війною. Як Німеччина втілює таємний план підготовки до війни з росією – Wall Street Journal
Політика
Між миром та війною. Як Німеччина втілює таємний план підготовки до війни з росією – Wall Street Journal
Переклад iPress – 28 листопада 2025, 13:43
Швеція приєднується до космічної гонки. Ставка Saab – 10 мільйонів доларів – National Interest
Технології
Швеція приєднується до космічної гонки. Ставка Saab – 10 мільйонів доларів – National Interest
Переклад iPress – 28 листопада 2025, 11:40
Повітряна війна. Як це працює? Частина 1 – Том Купер
Технології
Повітряна війна. Як це працює? Частина 1 – Том Купер
Переклад iPress – 28 листопада 2025, 07:52
Конфіскуйте російські гроші. Час припинити вагатися – Тімоті Еш
Бізнес & Фінанси
Конфіскуйте російські гроші. Час припинити вагатися – Тімоті Еш
Переклад iPress – 27 листопада 2025, 15:48
Повернення індустріальної епохи. Чи готова до цього Європа? – Chatham House
Технології
Повернення індустріальної епохи. Чи готова до цього Європа? – Chatham House
Переклад iPress – 27 листопада 2025, 11:57
Підводні інтернет-кабелі в небезпеці. А відтак і економіка, оборона та безпека – Джеймс Ставрідіс
Політика
Підводні інтернет-кабелі в небезпеці. А відтак і економіка, оборона та безпека – Джеймс Ставрідіс
Переклад iPress – 27 листопада 2025, 09:59
Вечірня казка (з 1370-ї ночі). Відсутність стратегії в Києві не приведе до перемоги над росією – Том Купер
Політика
Вечірня казка (з 1370-ї ночі). Відсутність стратегії в Києві не приведе до перемоги над росією – Том Купер
Переклад iPress – 26 листопада 2025, 16:40
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється