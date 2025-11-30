У Франції чоловік розбив яйце об голову лідера проросійської партії під час презентації книжки
30 листопада 2025, 10:57
Фото: з вільного доступу
Нападника затримали.
У Франції чоловік напав із яйцем на лідера ультраправої проросійської партії "Національне об’єднання" Жордана Барделлу. Його затримали.
Про це пише BMFTV.
Інцидент трапився 29 листопада під час презентації книги Барделли "Чого хочуть французи" у містечку Муассак. Паралельно із цим там відбулася акція протесту проти Барделли та його політсили.
За даними правоохоронців, нападником виявився 74-річний чоловік. Під час автограф-сесії він стояв близько до Барделли та розбив яйце об його голову.
Нападника затримали. Щодо цього інциденту правоохоронці почали розслідування за статтею про "насильницькі дії щодо особи, що обіймає публічну посаду".
Сам Барделла, реагуючи на цей випадок, заявив, що почувається добре, а в нападі він звинуватив "ліві сили".
"Чим далі ми просуваємося, тим ближче ми до влади, і тим більше розв'язується насильство з боку крайніх лівих, нетерпимість та чиста дурість. Але Францією віє вітер свободи, національної гордості та патріотизму, який вони не зможуть зупинити", — написав він.