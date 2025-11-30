У Франції чоловік розбив яйце об голову лідера проросійської партії під час презентації книжки

Нападника затримали.

У Франції чоловік напав із яйцем на лідера ультраправої проросійської партії "Національне об’єднання" Жордана Барделлу. Його затримали.

Інцидент трапився 29 листопада під час презентації книги Барделли "Чого хочуть французи" у містечку Муассак. Паралельно із цим там відбулася акція протесту проти Барделли та його політсили.

За даними правоохоронців, нападником виявився 74-річний чоловік. Під час автограф-сесії він стояв близько до Барделли та розбив яйце об його голову.