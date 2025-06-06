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У Франції сподіваються, що ЄС вже незабаром представить 18-й пакет санкцій проти рф

06 червня 2025, 18:11
У Франції сподіваються, що ЄС вже незабаром представить 18-й пакет санкцій проти рф
Фото: gettyimages.com
Як повідомляє видання, французький міністр сподівається на новий пакет російських санкцій цього місяця
Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро сподівається, що Європейська комісія представить 18-й пакет санкцій проти росії до кінця червня.
 
Про це повідомляє Sky News.
 
Як повідомляє видання, французький міністр сподівається на новий пакет російських санкцій цього місяця
 
ЄС був зайнятий розробкою пакетів санкцій проти росії з моменту її вторгнення в Україну. Минулого місяця блок завершив 17-й пакет санкцій і практично одразу почав працювати над 18-м.
 
Сьогодні вранці міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро заявив, що сподівається, що Європейська комісія представить останній пакет до кінця цього місяця", - пише видання.
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