У Китаї заявили про створення зброї, здатної виводити з ладу Starlink

05 лютого 2026, 18:52
Shutterstock
Розробка Північно-Західного інституту ядерних технологій в Сіані в провінції Шеньсі має потужність 20 ГВт і здатна генерувати імпульси протягом рекордної хвилини.

Китайські вчені розробили мікрохвильову зброю TPG1000Cs, яка здатна виводити з ладу супутники Starlink та інші об'єкти на низькій навколоземній орбіті.

Про це повідомляє South China Morning Post.

Досі подібні системи могли працювати безперервно не більше трьох секунд, тоді як TPG1000Cs видає до 3 000 високоенергетичних імпульсів за один сеанс. Така наземна система здатна порушити роботу супутників на низькій навколоземній орбіті або пошкодити їх, в тому числі супутники Starlink.

Система є досить компактною: її довжина становить чотири метри, а вага - п'ять тонн. Такі габарити дозволяють встановлювати установку на вантажівках, військових кораблях, літаках і навіть супутниках.

Зазначається, що якщо Китай розгорне TPG1000Cs безпосередньо у космосі, "його невидимі удари стануть ще більш смертоносними і їх буде складніше виявити".

Китайзброяstarlink

