У Міноборони Естонії заявили про уповільнення наступу армії рф в Україні у січні
У Міністерстві оборони Естонії заявили про уповільнення темпів наступу російських військ в Україні у січні.
Про це розповів керівник відділу готовності до оборони Міноборони Естонії Герт Каю, повідомляє ERR.
За його словами, протягом минулого тижня середня кількість бойових зіткнень на фронті знизилася і становила не більш як 150 на добу. Найінтенсивніші бойові дії росія продовжує вести на Покровському та Гуляйпільському напрямках.
Водночас найбільше повідомлень про просування російських підрозділів надходило з напрямків Слов’янськ—Лиман і Костянтинівка—Дружківка. Разом із тим у Запорізькій області, за словами Каю, просування російських сил фактично припинилося.
Представник естонського оборонного відомства підкреслив, що загалом у січні темпи наступу армії рф були суттєво нижчими, ніж у попередні місяці. Однією з ключових причин він назвав холодні погодні умови, які впливають на перебіг бойових дій.