ПОЛІТИКА

У Міноборони Естонії заявили про уповільнення наступу армії рф в Україні у січні

30 січня 2026, 13:41
Фото: Scanpix / Postimees
Найінтенсивніші бойові дії росія продовжує вести на Покровському та Гуляйпільському напрямках.

У Міністерстві оборони Естонії заявили про уповільнення темпів наступу російських військ в Україні у січні.

Про це розповів керівник відділу готовності до оборони Міноборони Естонії Герт Каю, повідомляє ERR.

За його словами, протягом минулого тижня середня кількість бойових зіткнень на фронті знизилася і становила не більш як 150 на добу. Найінтенсивніші бойові дії росія продовжує вести на Покровському та Гуляйпільському напрямках.

Водночас найбільше повідомлень про просування російських підрозділів надходило з напрямків Слов’янськ—Лиман і Костянтинівка—Дружківка. Разом із тим у Запорізькій області, за словами Каю, просування російських сил фактично припинилося.

Представник естонського оборонного відомства підкреслив, що загалом у січні темпи наступу армії рф були суттєво нижчими, ніж у попередні місяці. Однією з ключових причин він назвав холодні погодні умови, які впливають на перебіг бойових дій.

війна Естонія росія окупанти

