У мирному плані є три ключові пункти, які викликають розбіжності між Україною та США – CNN

Розбіжності стосуються питання, чи відійдуть українські війська з території, яку росія не захопила, але включила до своєї конституції.

Україна та США змогли досягнути консенсусу щодо більшості пунктів у запропонованому американцями мирному плані. Проте залишаються щонайменше три аспекти, які викликають розбіжності.

Про це повідомляє CNN із посиланням на українське джерело.

Так, за словами співрозмовника телеканалу, розбіжності стосуються питання, чи відійдуть українські війська з території, яку росія не захопила, але включила до своєї конституції.

"Було б дуже неправильно стверджувати, що зараз у нас є версія, прийнята Україною", — сказало джерело.