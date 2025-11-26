Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
У мирному плані є три ключові пункти, які викликають розбіжності між Україною та США – CNN

26 листопада 2025, 08:33
У мирному плані є три ключові пункти, які викликають розбіжності між Україною та США – CNN
Розбіжності стосуються питання, чи відійдуть українські війська з території, яку росія не захопила, але включила до своєї конституції.
Україна та США змогли досягнути консенсусу щодо більшості пунктів у запропонованому американцями мирному плані. Проте залишаються щонайменше три аспекти, які викликають розбіжності.
 
Про це повідомляє CNN із посиланням на українське джерело.
 
Так, за словами співрозмовника телеканалу, розбіжності стосуються питання, чи відійдуть українські війська з території, яку росія не захопила, але включила до своєї конституції.
 
"Було б дуже неправильно стверджувати, що зараз у нас є версія, прийнята Україною", — сказало джерело.
 
Другим пунктом є пропозиція щодо обмеження чисельності української армії. Джерело підтвердило, що було запропоновано нову цифру. Однак, за інформацією CNN, Київ хоче подальших змін, перш ніж погодитися.
 
Крім того, для України є неприйнятною вимога відмови від членства в НАТО. Така поступка фактично надасть росії право вето в Альянсі, "членом якого вона навіть не є", зауважило джерело.

 

СШАвійна в Україніросія окупанти

