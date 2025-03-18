Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

У РНБО відреагували на статтю The New York Times про ймовірність передання рф порту в Одесі

18 березня 2025, 11:11
У РНБО відреагували на статтю The New York Times про ймовірність передання рф порту в Одесі
Фото: Укрінформ
Таке повідомлення з’явилося на тлі підготовки до розмови президентів США та росії.
Керівник Центру протидії дезінформації (ЦПД) при Раді національної безпеки і оборони України Андрій Коваленко заявив про далекі від реальності "вкиди" про нібито ймовірність передання росії морського порту в Одесі під час спроби президента США Дональда Трампа досягти миру в Україні.
 
Про це він написав у Telegram.
 
17 березня The New York Times опублікувала матеріал про заплановану дискусію Трампа з нелегітимним президентом рф путіним щодо того, що може отримати Росія в обмін на припинення війни. У ньому йдеться і про одеський порт.
 
"Ні, звісно ж, у статті NYT не йдеться, що "Трамп може погодитися передати порт Одеси під контроль рф". Ніхто не може передати росії ніякий порт. Більше того, у статті йдеться, що неназвані "українські чиновники" переживають, що під час діалогу США і рф можуть "розглядатися територіальні претензії путіна, можливо, з портом Одеса", – написав Коваленко.
 
Він зазначив, що "знову якісь невідомі джерела, інсайди, хайп".
 
"Такого, як і говорив, багато, і буде далі теж чимало. Але з реальністю такі вкиди переважно не мають нічого спільного", – заявив керівник ЦПД.

 

портвійна в Україніросія окупанти

Останні матеріали

Європейське НАТО. Бойові повітряні патрулі для України – Майкл Пек
Політика
Європейське НАТО. Бойові повітряні патрулі для України – Майкл Пек
Переклад iPress – 18 березня 2025, 13:49
Справжня мета путіна – знищити НАТО. Врятувати Альянс – врятувати від нього Європу – Джонатан Світ та Марк Тот
Політика
Справжня мета путіна – знищити НАТО. Врятувати Альянс – врятувати від нього Європу – Джонатан Світ та Марк Тот
Переклад iPress – 18 березня 2025, 11:27
Ситуація в Курській області. Відхід українських військ спричинила критична ситуація з логістикою – Дональд Гілл
Cуспільство
Ситуація в Курській області. Відхід українських військ спричинила критична ситуація з логістикою – Дональд Гілл
Переклад iPress – 18 березня 2025, 01:36
Медовий місяць для Трампа закінчився. Кожен його крок приносить хаос і розбрат – Саймон Тісдалл
Політика
Медовий місяць для Трампа закінчився. Кожен його крок приносить хаос і розбрат – Саймон Тісдалл
Переклад iPress – 17 березня 2025, 16:34
Трамп продовжує виконувати забаганки путіна. Ще один приклад контрпродуктивності політики США в Україні – Філліпс О'Брайен
Політика
Трамп продовжує виконувати забаганки путіна. Ще один приклад контрпродуктивності політики США в Україні – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 17 березня 2025, 11:43
Плагіат зі спекуляціями. Українці не
Cуспільство
Плагіат зі спекуляціями. Українці не "зламалися і втекли", а відійшли у Курській області – Том Купер
Переклад iPress – 17 березня 2025, 02:07
Історичне єднання? Туреччина має відповіді для вразливої Європи – Тімоті Еш
Політика
Історичне єднання? Туреччина має відповіді для вразливої Європи – Тімоті Еш
Переклад iPress – 14 березня 2025, 14:34
Довгий шлейф американських невдалих
Політика
Довгий шлейф американських невдалих "мирних угод". Україна має остерігатися долі колишніх американських союзників – Андреас Клут
Переклад iPress – 14 березня 2025, 12:25
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється