У РНБО відреагували на статтю The New York Times про ймовірність передання рф порту в Одесі
18 березня 2025, 11:11
Фото: Укрінформ
Таке повідомлення з’явилося на тлі підготовки до розмови президентів США та росії.
Керівник Центру протидії дезінформації (ЦПД) при Раді національної безпеки і оборони України Андрій Коваленко заявив про далекі від реальності "вкиди" про нібито ймовірність передання росії морського порту в Одесі під час спроби президента США Дональда Трампа досягти миру в Україні.
Про це він написав у Telegram.
17 березня The New York Times опублікувала матеріал про заплановану дискусію Трампа з нелегітимним президентом рф путіним щодо того, що може отримати Росія в обмін на припинення війни. У ньому йдеться і про одеський порт.
"Ні, звісно ж, у статті NYT не йдеться, що "Трамп може погодитися передати порт Одеси під контроль рф". Ніхто не може передати росії ніякий порт. Більше того, у статті йдеться, що неназвані "українські чиновники" переживають, що під час діалогу США і рф можуть "розглядатися територіальні претензії путіна, можливо, з портом Одеса", – написав Коваленко.
Він зазначив, що "знову якісь невідомі джерела, інсайди, хайп".
"Такого, як і говорив, багато, і буде далі теж чимало. Але з реальністю такі вкиди переважно не мають нічого спільного", – заявив керівник ЦПД.