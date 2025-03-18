У РНБО відреагували на статтю The New York Times про ймовірність передання рф порту в Одесі

Керівник Центру протидії дезінформації (ЦПД) при Раді національної безпеки і оборони України Андрій Коваленко заявив про далекі від реальності "вкиди" про нібито ймовірність передання росії морського порту в Одесі під час спроби президента США Дональда Трампа досягти миру в Україні.

"Ні, звісно ж, у статті NYT не йдеться, що "Трамп може погодитися передати порт Одеси під контроль рф". Ніхто не може передати росії ніякий порт. Більше того, у статті йдеться, що неназвані "українські чиновники" переживають, що під час діалогу США і рф можуть "розглядатися територіальні претензії путіна, можливо, з портом Одеса", – написав Коваленко.

Він зазначив, що "знову якісь невідомі джерела, інсайди, хайп".

"Такого, як і говорив, багато, і буде далі теж чимало. Але з реальністю такі вкиди переважно не мають нічого спільного", – заявив керівник ЦПД.