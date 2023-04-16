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У росії не вистачає техніки для ведення війни проти України через санкції - CNN

16 квітня 2023, 09:53
У росії не вистачає техніки для ведення війни проти України через санкції - CNN
Залп ТОС-1А "Солнцепек". Фото: topwar.ru
Санкції та експортний контроль щодо росії позбавляють її матеріалів для війни.

Запровадженні проти росії санкції США вже сильно вдарили по російській армії, оскільки у неї почались великі проблеми з військовою технікою для ведення війни проти України.

Про це заявила голова Міністерства фінансів США Джанет Еллен, повідомляє CNN.

"Введені США санкції та експортний контроль щодо росії позбавляють її матеріалів для війни в Україні", - йдеться у повідомленні.

Вона зазначила, що обмеження цін на російську нафту у розмірі 60 доларів за барель перетворює профіцитний бюджет рф на дефіцитний.

"Санкції та експортний контроль змусили росію звертатися до Ірану та Північної Кореї за військовим спорядженням та матеріалами, а США роблять кроки щодо припинення ухилення від обмежень", - сказала Єллен.

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