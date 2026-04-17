У росії впав рейтинг путіна – опитування

17 квітня 2026, 20:47
Схвалення знизилось майже на 10%.

Рівень схвалення діяльності президента рф Владіміра путіна знизився, свідчать дані опитування російського державного центру ВЦИОМ. 

Про це повідомляють росЗМІ.

За даними соціологів, показник схвалення впав із 79% у 2024 році до 66,7% у квітні 2026-го. Найбільш помітне зниження фіксується останніми місяцями.

З початку 2026 року рейтинг зменшився приблизно на 9%, що, за оцінками, є одним із найнижчих показників із 2022 року.

У публікації зазначається, що на динаміку могли вплинути перебої з інтернетом і блокування окремих сервісів у росії, зокрема месенджерів. Частина користувачів повідомляла про проблеми з доступом до Telegram та інших платформ.

Також повідомляється про спроби російської влади стимулювати використання альтернативних цифрових сервісів, однак це, за даними окремих джерел, не дало очікуваного ефекту.

Офіційних пояснень причин зміни соціологічних показників російська влада не надавала.

 
Останні матеріали

Коли путін припертий до стіни. Що зробив би Трамп, якби путін ударив по Європі? – Девід Ігнатіус
Нова впевненість в Україні. Захистити себе та інших – Тімоті Еш
Протиповітряна оборона росії у 2026 році. Частина 3 – Дональд Гілл
Хто контролює кошик покупок, яким керує штучний інтелект. ШІ змінить те, що ми купуємо, і те, як ми платимо – Падрайг Нолан
Вразливість Нарви. Як вигадана російська історія стала реальною проблемою для Естонії – Politico
Замість Patriot. Про створення українського гібридного перехоплювача FrankenSAM для балістичних і крилатих ракет – Бенджамін Кук
Запобігти наступній пандемії. Поєднання глобальної охорони здоров'я та ШІ для національної безпеки – National Interest
Довибори й переходи депутатів розв'язали руки канадським лібералам. Прем'єр Марк Карні отримав контроль над парламентом – New York Times
