У росії впав рейтинг путіна – опитування

Схвалення знизилось майже на 10%.

Рівень схвалення діяльності президента рф Владіміра путіна знизився, свідчать дані опитування російського державного центру ВЦИОМ.

Про це повідомляють росЗМІ.

За даними соціологів, показник схвалення впав із 79% у 2024 році до 66,7% у квітні 2026-го. Найбільш помітне зниження фіксується останніми місяцями.

З початку 2026 року рейтинг зменшився приблизно на 9%, що, за оцінками, є одним із найнижчих показників із 2022 року.

У публікації зазначається, що на динаміку могли вплинути перебої з інтернетом і блокування окремих сервісів у росії, зокрема месенджерів. Частина користувачів повідомляла про проблеми з доступом до Telegram та інших платформ.

Також повідомляється про спроби російської влади стимулювати використання альтернативних цифрових сервісів, однак це, за даними окремих джерел, не дало очікуваного ефекту.

Офіційних пояснень причин зміни соціологічних показників російська влада не надавала.