Успішні удари ЗСУ по російських тилах підсилюють у військових колах рф дискусії щодо необхідності швидкого завершення бойових дій проти України.

Про це йдеться в звіті Iнституту вивчення війни.

Згідно зі звітом, російський ультранаціоналістичний блогер та військовий оглядач підкреслює, що економічний потенціал Заходу ''на порядки'' перевищує російський і дедалі помітніше проявляється у військовому плані. Підбурювані Заходом удари ЗСУ все частіше залучають сотні безпілотників, завдаючи рф значних втрат.

Блогер зазначає, що рф не може виробляти достатньо ракет-перехоплювачів для протидії українським атакам і тому ''приречена на поразку'', через що керівництво країни змушене шукати "ганебний мир".

Він додає, що альтернативою є стратегічний наступ для повної перемоги над Україною, але російське керівництво політично не готове до такої операції.

Інформаційний простір рф також визнає успіхи українських військ на передовій та їхню технологічну адаптацію. 26 березня блогер констатував, що "досить успішні" контратаки ЗСУ порушили здатність російських військ вести наступ у 2026 році.

Він підкреслив, що українські сили перевершують російські у технологічній адаптації, відзначив якість безпілотників-перехоплювачів та критикував російське керівництво за повільну реакцію на ці зміни.