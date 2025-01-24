У США вже заблокували указ Трампа про скасування права громадянства за місцем народження

Позов 22 штатів дав швидкі результати

Федеральний суддя Джон Кугенур у Сіетлі, штат Вашингтон, видав тимчасовий обмежувальний ордер щодо заборони виконання одного із перших виконавчих розпоряджень Дональда Трампа на посаді президента США.

Йдеться про скандальний указ, в якому новообраний глава держави скасовує практику надання громадянства усім народженим на території Сполучених Штатів, незалежно від легальності перебування в країні батьків.

Суд очікувано назвав цей документ "відверто антиконституційним", адже він прямо порушує 14-ту поправку до основного закону США. Суддя Кугенур, призначений на посаду ще за часів президентства Рональда Рейгана, висловив подив, що Білий дім "взагалі знайшов юристів, згодних відстоювати законність цього указу, з огляду на те, наскільки ця справа є очевидною".