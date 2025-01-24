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У США вже заблокували указ Трампа про скасування права громадянства за місцем народження

24 січня 2025, 09:53
У США вже заблокували указ Трампа про скасування права громадянства за місцем народження
Фото: facebook.com/ukr.embassy.usa
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Федеральний суддя Джон Кугенур у Сіетлі, штат Вашингтон, видав тимчасовий обмежувальний ордер щодо заборони виконання одного із перших виконавчих розпоряджень Дональда Трампа на посаді президента США.
 
Про це пише Politico.
 
Йдеться про скандальний указ, в якому новообраний глава держави скасовує практику надання громадянства усім народженим на території Сполучених Штатів, незалежно від легальності перебування в країні батьків.  
 
Суд очікувано назвав цей документ "відверто антиконституційним", адже він прямо порушує 14-ту поправку до основного закону США. Суддя Кугенур, призначений на посаду ще за часів президентства Рональда Рейгана, висловив подив, що Білий дім "взагалі знайшов юристів, згодних відстоювати законність цього указу, з огляду на те, наскільки ця справа є очевидною".  
Дональд Трампвійна в Україніросія окупанти

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