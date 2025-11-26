У США закликають не довіряти Віткоффу переговори після "зливу" його розмов із росіянами
26 листопада 2025, 12:53
Республіканець Дон Бейкон заявив, що спеціальному посланнику Стіву Віткоффу більше "не можна довіряти" ведення переговорів щодо завершення російсько-української війни.
Про це він написав у соцмережі X.
"Для тих, хто виступає проти російського вторгнення та хоче бачити Україну суверенною та демократичною країною, очевидно, що Віткофф повністю підтримує росіян. Йому не можна довіряти ведення цих переговорів. Чи російський платний агент зробив би менше, ніж він? Його слід звільнити", – заявив член Палати представників США.
Ця заява прозвучала за кілька годин після того, як видання Bloomberg опублікувало розшифровку телефонної розмови між Віткоффом та радником глави рф Юрієм Ушаковим. За даними медіа, Віткофф – посланець Дональда Трампа – давав росіянам поради, як краще підходити до розмови з президентом США. Інший республіканець Браян Фіцпатрік назвав цей "інструктаж" від Віткоффа для росіян "серйозною проблемою".
"Це серйозна проблема. І одна з багатьох причин, чому ці безглузді побічні шоу та таємні зустрічі мають припинитися. Дозвольте державному секретарю Марко Рубіо виконувати свою роботу чесно та об'єктивно", – написав він.
Член Палати представників від демократів Тед Льє назвав Віткоффа "справжнім зрадником": "Стів Віткофф має працювати на Сполучені Штати, а не на росію".
Сам президент Трамп на питання журналістів сказав, що не бачив розшифровки розмови Віткоффа з Ушаковим, але назвав це "стандартною річчю", позаяк він повинен "продати позицію України росії".
"Це те, що робить переговірник. Він повинен сказати: дивіться, вони хочуть цього, а ви повинні переконати їх у тому – це цілком стандартна форма перемовин. І, я думаю, він говорить те ж саме Україні, тому що кожна сторона повинна щось віддати", – вважає глава Білого дому.