У США закликають не довіряти Віткоффу переговори після "зливу" його розмов із росіянами

Ця заява прозвучала за кілька годин після того, як видання Bloomberg опублікувало розшифровку телефонної розмови між Віткоффом та радником глави рф Юрієм Ушаковим.

Республіканець Дон Бейкон заявив, що спеціальному посланнику Стіву Віткоффу більше "не можна довіряти" ведення переговорів щодо завершення російсько-української війни.

Про це він написав у соцмережі X.

"Для тих, хто виступає проти російського вторгнення та хоче бачити Україну суверенною та демократичною країною, очевидно, що Віткофф повністю підтримує росіян. Йому не можна довіряти ведення цих переговорів. Чи російський платний агент зробив би менше, ніж він? Його слід звільнити", – заявив член Палати представників США.

Ця заява прозвучала за кілька годин після того, як видання Bloomberg опублікувало розшифровку телефонної розмови між Віткоффом та радником глави рф Юрієм Ушаковим. За даними медіа, Віткофф – посланець Дональда Трампа – давав росіянам поради, як краще підходити до розмови з президентом США. Інший республіканець Браян Фіцпатрік назвав цей "інструктаж" від Віткоффа для росіян "серйозною проблемою".