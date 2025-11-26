Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

У США закликають не довіряти Віткоффу переговори після "зливу" його розмов із росіянами

26 листопада 2025, 12:53
У США закликають не довіряти Віткоффу переговори після
Фото: UNSPLASH
Ця заява прозвучала за кілька годин після того, як видання Bloomberg опублікувало розшифровку телефонної розмови між Віткоффом та радником глави рф Юрієм Ушаковим.
Республіканець Дон Бейкон заявив, що спеціальному посланнику Стіву Віткоффу більше "не можна довіряти" ведення переговорів щодо завершення російсько-української війни.
 
Про це він написав у соцмережі X.
 
"Для тих, хто виступає проти російського вторгнення та хоче бачити Україну суверенною та демократичною країною, очевидно, що Віткофф повністю підтримує росіян. Йому не можна довіряти ведення цих переговорів. Чи російський платний агент зробив би менше, ніж він? Його слід звільнити", – заявив член Палати представників США.
 
Ця заява прозвучала за кілька годин після того, як видання Bloomberg опублікувало розшифровку телефонної розмови між Віткоффом та радником глави рф Юрієм Ушаковим. За даними медіа, Віткофф – посланець Дональда Трампа – давав росіянам поради, як краще підходити до розмови з президентом США. Інший республіканець Браян Фіцпатрік назвав цей "інструктаж" від Віткоффа для росіян "серйозною проблемою".
 
"Це серйозна проблема. І одна з багатьох причин, чому ці безглузді побічні шоу та таємні зустрічі мають припинитися. Дозвольте державному секретарю Марко Рубіо виконувати свою роботу чесно та об'єктивно", – написав він.
 
Член Палати представників від демократів Тед Льє назвав Віткоффа "справжнім зрадником": "Стів Віткофф має працювати на Сполучені Штати, а не на росію".
 
Сам президент Трамп на питання журналістів сказав, що не бачив розшифровки розмови Віткоффа з Ушаковим, але назвав це "стандартною річчю", позаяк він повинен "продати позицію України росії".
 
"Це те, що робить переговірник. Він повинен сказати: дивіться, вони хочуть цього, а ви повинні переконати їх у тому – це цілком стандартна форма перемовин. І, я думаю, він говорить те ж саме Україні, тому що кожна сторона повинна щось віддати", – вважає глава Білого дому.

 

СШАросія окупантивійна в Україні

Останні матеріали

Вечірня казка (з 1370-ї ночі). Відсутність стратегії в Києві не приведе до перемоги над росією – Том Купер
Політика
Вечірня казка (з 1370-ї ночі). Відсутність стратегії в Києві не приведе до перемоги над росією – Том Купер
Переклад iPress – 26 листопада 2025, 16:40
Від
Політика
Від "28 пунктів" до загрози виборам у США. Як толерування Трампа нищить Україну і США – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 26 листопада 2025, 13:20
Китай використовує суперечку з Японією, щоб змусити світ вибрати сторону у питанні Тайваню – Bloomberg
Політика
Китай використовує суперечку з Японією, щоб змусити світ вибрати сторону у питанні Тайваню – Bloomberg
Переклад iPress – 26 листопада 2025, 01:45
Коли мрії виходять на поле: благодійний матч до Дня захисту дітей від Betking Foundation
Спорт
Коли мрії виходять на поле: благодійний матч до Дня захисту дітей від Betking Foundation
25 листопада 2025, 17:18
Складний вибір Зеленського. Мирна угода Трампа чи непередбачувані європейські друзі – Politico
Політика
Складний вибір Зеленського. Мирна угода Трампа чи непередбачувані європейські друзі – Politico
Переклад iPress – 25 листопада 2025, 16:53
29-й пункт – когнітивний контроль. Фальшивий мирний план росії приносить їй перемогу в психологічній війні – Едвард Лукас
Політика
29-й пункт – когнітивний контроль. Фальшивий мирний план росії приносить їй перемогу в психологічній війні – Едвард Лукас
Переклад iPress – 25 листопада 2025, 12:44
Нескінченна війна як бізнес-проєкт. Ніщо не стимулює путіна припинити війну, яку він сподівається виграти – Том Купер та Дональд Гілл
Політика
Нескінченна війна як бізнес-проєкт. Ніщо не стимулює путіна припинити війну, яку він сподівається виграти – Том Купер та Дональд Гілл
Переклад iPress – 25 листопада 2025, 01:16
Ґрунт для нової війни.
Політика
Ґрунт для нової війни. "Мирний план" Трампа винагороджує імперіалізм війни
Переклад iPress – 24 листопада 2025, 16:37
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється