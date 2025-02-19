"У вас було три роки": Трамп про відсутність України на переговорах у Саудівській Аравії

Він вкотре заявив, що нібито "це можна було вирішити дуже легко"

Президент США Дональд Трамп прокоментував відсутність України на переговорах між США та росією в Саудівській Аравії.

Про це Трамп заявив під час прес-конференції.

Відповідаючи на питання щодо участі України, він заявив:

"Я чув, що Україну не запросили. Ну, ви були там три роки. Вам слід було закінчити це три роки тому. Ви не повинні були цього починати. Ви могли укласти угоду. Я міг би укласти угоду для України, яка дала б їм майже всю землю, все, майже всю землю. І ніхто б не загинув".

Українська влада наголошувала, що будь-які рішення щодо війни не можуть ухвалюватися без участі Києва.