"У вас було три роки": Трамп про відсутність України на переговорах у Саудівській Аравії
19 лютого 2025, 10:57
Він вкотре заявив, що нібито "це можна було вирішити дуже легко"
Президент США Дональд Трамп прокоментував відсутність України на переговорах між США та росією в Саудівській Аравії.
Про це Трамп заявив під час прес-конференції.
Відповідаючи на питання щодо участі України, він заявив:
"Я чув, що Україну не запросили. Ну, ви були там три роки. Вам слід було закінчити це три роки тому. Ви не повинні були цього починати. Ви могли укласти угоду. Я міг би укласти угоду для України, яка дала б їм майже всю землю, все, майже всю землю. І ніхто б не загинув".
Українська влада наголошувала, що будь-які рішення щодо війни не можуть ухвалюватися без участі Києва.