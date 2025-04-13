У World Press Photo відкликали запрошення на церемонію нагородження для пропагандиста з рф

У березні премія World Press Photo визнала його одним зі своїх лауреатів за 2024 рік

Про це йдеться в заяві на сайті World Press Photo.

"У зв'язку зі збільшеною напруженістю на європейському континенті, на даному етапі ми більше не можемо сприяти гостю з російської організації, яку контролює держава", – йдеться у заяві.

Зауважимо, що проти нагородження Терещенка виступили, зокрема, грузинські фотожурналісти.Згідно з правилами, журі оцінює всі роботи анонімно.

"У зв’язку зі мінливими часами та контекстами наші правила та процедури мають продовжувати розвиватися та адаптуватися. Ми прагнемо вчитися та вдосконалюватися", – йдеться у заяві.

Найпрестижніша премія для фотожурналістів World Press Photo (WPP) відкликала запрошення фотографу пропагандистського ресурсу ТАСС Михайлу Терещенку на церемонію нагородження.