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У World Press Photo відкликали запрошення на церемонію нагородження для пропагандиста з рф

13 квітня 2025, 12:21
У World Press Photo відкликали запрошення на церемонію нагородження для пропагандиста з рф
Фото: з відкритих джерел
У березні премія World Press Photo визнала його одним зі своїх лауреатів за 2024 рік
Найпрестижніша премія для фотожурналістів World Press Photo (WPP) відкликала запрошення фотографу пропагандистського ресурсу ТАСС Михайлу Терещенку на церемонію нагородження.
 
Про це йдеться в заяві на сайті World Press Photo. 
 
"У зв'язку зі збільшеною напруженістю на європейському континенті, на даному етапі ми більше не можемо сприяти гостю з російської організації, яку контролює держава", – йдеться у заяві.
 
Зауважимо, що проти нагородження Терещенка виступили, зокрема, грузинські фотожурналісти.Згідно з правилами, журі оцінює всі роботи анонімно.
 
"У зв’язку зі мінливими часами та контекстами наші правила та процедури мають продовжувати розвиватися та адаптуватися. Ми прагнемо вчитися та вдосконалюватися", – йдеться у заяві.
війна в Україніпропаганда рфросія окупанти

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