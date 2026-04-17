У WP оцінили ризики ескалації між росією та Заходом після війни в Україні

Американський оглядач Девід Ігнатіус у статті для The Washington Post попереджає про зростання ризиків для Європи на тлі війни росії проти України та геополітичної напруги навколо США, НАТО та союзників москви.

Автор зазначає, що владімір путін може відчувати себе дедалі більш ізольованим: російська армія стикається з труднощами в Україні, вплив москви на Близькому Сході обмежений, а політичні союзники в Європі зазнають втрат. Додатково, за словами оглядача, економіка рф залишається нестабільною попри надходження від експорту енергоносіїв.

У матеріалі також йдеться про занепокоєння західних аналітиків щодо можливих подальших дій кремля. Експерти, яких цитує Ігнатіус, припускають, що росія може сприймати Європу як головний напрямок своїх стратегічних інтересів після війни в Україні та продовжує вести гібридну кампанію проти країн НАТО.

Окрему увагу автор приділяє заявам керівництва НАТО про можливу загрозу з боку росії протягом найближчих років. У статті також згадується, що москва посилює риторику щодо європейських країн, які підтримують Україну, а це, на думку аналітиків, підвищує рівень напруги в регіоні.

Ігнатіус підкреслює, що ключовим фактором залишається позиція США та президента Дональда Трампа щодо НАТО. За його словами, у Європі зростають сумніви щодо стабільності американських гарантій безпеки, що може вплинути на баланс сил у майбутньому.

Автор підсумовує, що подальший розвиток ситуації залежатиме від здатності Заходу зберегти єдність і зміцнити обороноздатність на тлі тривалого протистояння з росією.