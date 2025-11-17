У ЄС приголомшені, що Віткофф не розуміє складності війни рф проти України – Politico

Видання нагадує, що президент США Дональд Трамп відправив свого друга Віткоффа вести особисті переговори з російським диктатором путіним і виступати його спецпосланцем на Близькому Сході.

Чиновники країн Євросоюзу вважають, що спецпредставник президента США Стів Віткофф не усвідомлює всіх нюансів війни росії проти України.

Видання нагадує, що президент США Дональд Трамп відправив свого друга Віткоффа вести особисті переговори з російським диктатором путіним і виступати його спецпосланцем на Близькому Сході.

Але, за даними Bloomberg, у ЄС були приголомшені тим, що Віткофф "не розуміє складності російсько-української війни". Один із високопоставлених європейських чиновників розповів виданню, що в блоку немає жодної впевненості в тому, що Віткофф "здатний надійно і точно передавати повідомлення між москвою і Вашингтоном".

Тому, як уточнив чиновник, європейські лідери так прагнуть говорити безпосередньо з Трампом - якомога частіше і в максимально широкому складі.