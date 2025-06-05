​У Єврокомісії вважають, що зміна клімату вчетверо збільшить імовірність військових конфліктів у світі

На думку єврокомісара, військовим слід використовувати більш екологічні технології

Єврокомісар з питань клімату Вопке Гукстра вважає, що глобальні кліматичні зміни призведуть до того, що загроза виникнення збройних конфліктів у світі зросте вчетверо.

Про це він заявив виданню Financial Times, передає "Інтерфакс-Україна".

"Доступ до ресурсів завжди був фактором виникнення конфліктів і воєн. З урахуванням значних кліматичних змін такий ефект збільшиться в чотири рази", - пояснив Гукстра.

Він зазначив, що за минулий рік низка високопоставлених військових зв'язувалися з ним для отримання даних про те, як підвищення рівня моря, посуха, повені та природні пожежі впливають на ведення військових дій, а також про те, як можуть загострити ситуацію міграція населення та дефіцит ресурсів.

На думку єврокомісара, військовим слід використовувати більш екологічні технології, але перехід на них не повинен підривати боєздатність збройних сил.