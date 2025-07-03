Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Удари США відкинули іранську ядерну програму на два роки – Пентагон

03 липня 2025, 11:55
Удари США відкинули іранську ядерну програму на два роки – Пентагон
Фото: afp.com
Було знищено об'єкти, які Іран використовував для виробництва збагаченого урану, розповів речник Пентагону
Авіаційні удари Ізраїлю та Сполучених Штатів по об'єктах Ірану відкинули його ядерну програму на два роки.
 
Про це заявив речник Пентагону Шон Парнелл, повідомляє ABC.
 
"Це затримало процес на один-два роки. Я думаю, що, ймовірно, ближче до двох років", – заявив Парнелл.
 
Він додав, що удар США мав психологічний ефект, оскільки для його здійснення були використані бомбардувальники, здатні літати без перерви майже 37 годин. Також, за його словами, було знищено об'єкти, які Іран використовував для виробництва збагаченого урану.
 
"Це не тільки збагачений уран, центрифуги чи щось подібне. Ми знищили компоненти, які їм були потрібні для створення бомби. І якщо врахувати всі ці фактори, то так, ми вважаємо, що ядерний потенціал Ірану був серйозно ослаблений. Навіть їхня амбіція створити бомбу зазнала поразки", – додав спікер Пентагону.
війна в Україніросія окупантиПентагонІран

Останні матеріали

Що з Patriot’ами? Припинення постачання американської зброї відбулося в найгірший час для України – Wall Street Journal
Політика
Що з Patriot’ами? Припинення постачання американської зброї відбулося в найгірший час для України – Wall Street Journal
Переклад iPress – 03 липня 2025, 13:39
Відплатити тією ж монетою чи ні? Як Євросоюз відповість на тарифи Трампа – Atlantic Council
Бізнес & Фінанси
Відплатити тією ж монетою чи ні? Як Євросоюз відповість на тарифи Трампа – Atlantic Council
Переклад iPress – 03 липня 2025, 11:24
США скасували санкційний тиск на росію. Які наслідки? – New York Times
Політика
США скасували санкційний тиск на росію. Які наслідки? – New York Times
Переклад iPress – 03 липня 2025, 08:37
Поки світ відволікається на Іран, путін посилює військові цілі в Україні – The Telegraph
Політика
Поки світ відволікається на Іран, путін посилює військові цілі в Україні – The Telegraph
Переклад iPress – 02 липня 2025, 16:10
Світ в очікуванні нової світової війни. Україна – серце планети, що палає – Ендрю Таннер
Політика
Світ в очікуванні нової світової війни. Україна – серце планети, що палає – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 02 липня 2025, 11:58
Нова коаліція проти росії. Нордична солідарність на північному фланзі – Мінна Аландер
Політика
Нова коаліція проти росії. Нордична солідарність на північному фланзі – Мінна Аландер
Переклад iPress – 01 липня 2025, 23:25
Боротьба за майбутнє Європи. У світі гігантів краще бути гігантом – Тімоті Ґартон Еш
Політика
Боротьба за майбутнє Європи. У світі гігантів краще бути гігантом – Тімоті Ґартон Еш
Переклад iPress – 01 липня 2025, 14:31
Таємна зброя: історія. Псевдоісторичний литвинізм розпалює ворожнечу між Литвою та білоруссю – Едвард Лукас
Політика
Таємна зброя: історія. Псевдоісторичний литвинізм розпалює ворожнечу між Литвою та білоруссю – Едвард Лукас
Переклад iPress – 01 липня 2025, 11:20
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється