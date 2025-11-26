Україна до кінця року має шанс отримати зброї на $5 млрд – Рютте

За словами генсека НАТО, така ініціатива важлива для захисту України.

До кінця року Україна може отримати військову допомогу на суму 5 млрд доларів від союзників за програмою підтримки PURL.

Про це повідомив генеральний секретар НАТО Марк Рютте, передає El Pais.

"До України надходить надзвичайно важливе обладнання. Європейські країни зробили значний внесок протягом останніх кількох років, але є певні можливості, які можуть забезпечити лише США. Президент Трамп погодився забезпечити фінансування американської зброї Канадою та європейськими союзниками", – додав він.

Рютте зауважив, що Україна кожного місяця отримує озброєння близько на 1 млрд доларів.