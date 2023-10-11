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Україна має нашу повну підтримку попри війну в Ізраїлі – міністерка оборони Нідерландів Оллонгрен

11 жовтня 2023, 13:45
Україна має нашу повну підтримку попри війну в Ізраїлі – міністерка оборони Нідерландів Оллонгрен
Фото: ukrafoto.com
Міністерка анонсувала, що у сфері розмінування очікуються новини щодо чергової допомоги.

Міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен заявила, що попри складну безпекову ситуацію на Близькому Сході війна в Україні залишається в центрі уваги Заходу і Україна може розраховувати на його підтримку.

Про це вона заявила перед зустріччю міністрів оборони країн НАТО у Брюсселі, повідомляє кореспондент Європейської правди".

"Сьогодні будуть зроблені нові оголошення, специфічні пакети, ми зустрінемось також в рамках коаліції F-16, в цій частині робиться важлива робота. Гадаю, з огляду на ситуацію у світі, ситуацію в Ізраїлі, так нестабільність і непевність, війна в Україні привертає нашу увагу і Україна має нашу повну підтримку", – сказала Оллонгрен.

Вона заявила, що у присутності президента Зеленського міністри заявлять, що російська агресія проти України – це не регіональний конфлікт і не українська проблема.

"Ми відчуваємо це як нашу відповідальність підтримувати Україну, протистояти цій агресії, відбивати цю агресію. Вони потребують нас у навчанні, в потужностях, в боєприпасах і ми тверді у нашій підтримці", – наголосила міністерка.

За її словами, зараз Україна дуже потребує засобів протиповітряної оборони та розмінування. 

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