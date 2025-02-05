Україна має потенціал для купівлі та зберігання зрідженого природного газу зі США на своїй території – Cибіга

Це може зміцнити енергетичну безпеку Європи через припинення транзиту газу з росії.

Україна та інші європейські країни мають потенціал для купівлі та зберігання зрідженого природного газу зі США на території нашої держави.

Про це сказав глава українського МЗС Андрій Сибіга на спільній пресконференції зі своїм британським колегою Девідом Ламмі.