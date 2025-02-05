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Україна має потенціал для купівлі та зберігання зрідженого природного газу зі США на своїй території – Cибіга

05 лютого 2025, 20:09
Україна має потенціал для купівлі та зберігання зрідженого природного газу зі США на своїй території – Cибіга
Фото: МЗС України
Це може зміцнити енергетичну безпеку Європи через припинення транзиту газу з росії.
Україна та інші європейські країни мають потенціал для купівлі та зберігання зрідженого природного газу зі США на території нашої держави. 
 
Про це сказав глава українського МЗС Андрій Сибіга на спільній пресконференції зі своїм британським колегою Девідом Ламмі.
 
"Величезний потенціал, особливо після припинення транзиту російського газу через територію України, у закупівлі зрідженого природного газу у Сполучених Штатів Америки. Ви знаєте, що Україна володіє надзвичайно потужними підземними газовими сховищами, і тут теж ми маємо спільні точки для взаємовигідного співробітництва і одночасно посилюючи енергетичну безпеку Європи", - сказав Сибіга.
 
Міністр додав, що цього газу буде достатньо "в разі його закачування у наші сховища, для відігравання ролі гаранта енергетичної безпеки в Європі".

 

МЗС Українивійна в Україніросія окупанти

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