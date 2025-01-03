Україна може очікувати на нову безпекову допомогу від США найближчими днями – Білий дім

Також цього місяця має відбутися засідання "Рамштайн".

Найближчими днями США зроблять додаткові оголошення про безпекову допомогу для України.

Про це на брифінгу заявив радник Білого дому з комунікацій у сфері нацбезпеки Джон Кірбі.

Кірбі також допустив ймовірність проведення наступного засідання з підтримки України у форматі "Рамштайн" до інавгурації новообраного президента Дональда Трампа 20 січня.

Нагадаємо, президент Джо Байден офіційно оголосив, що США нададуть Україні майже $2,5 млрд допомоги у сфері безпеки. Так, Пентагон "перебуває в процесі доставки сотень тисяч артилерійських снарядів, тисяч ракет і сотень бронетехніки, які зміцнять Україну на шляху до зими".