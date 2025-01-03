Україна може очікувати на нову безпекову допомогу від США найближчими днями – Білий дім
03 січня 2025, 21:33
Фото: DW
Також цього місяця має відбутися засідання "Рамштайн".
Найближчими днями США зроблять додаткові оголошення про безпекову допомогу для України.
Про це на брифінгу заявив радник Білого дому з комунікацій у сфері нацбезпеки Джон Кірбі.
Кірбі також допустив ймовірність проведення наступного засідання з підтримки України у форматі "Рамштайн" до інавгурації новообраного президента Дональда Трампа 20 січня.
Нагадаємо, президент Джо Байден офіційно оголосив, що США нададуть Україні майже $2,5 млрд допомоги у сфері безпеки. Так, Пентагон "перебуває в процесі доставки сотень тисяч артилерійських снарядів, тисяч ракет і сотень бронетехніки, які зміцнять Україну на шляху до зими".
Що ввійде в новий пакет допомоги для України:
- боєприпаси для систем протидії БпЛА (c-UAS);
- боєприпаси для протиповітряної оборони;
- боєприпаси для ракетних систем Himars;
- артилерійські боєприпаси калібру 155-мм і 105-мм;
- боєприпаси класу "повітря-земля";
- протитанкові системи Javelin і шведські протитанкові керовані ракети AT-4;
- ракети з трубчастим пуском, оптичним наведенням і дротовим відстеженням TOW;
- боєприпаси для зброї, що обслуговується екіпажем, і осколкові гранати;
- обладнання та боєприпаси для підриву;
- засоби зв'язку, навчання, програмне забезпечення, одяг та індивідуальне спорядження;
- запасні частини;
- допоміжне обладнання;
- навчання і транспорт.