Україна може спробувати провести вибори в разі припинення вогню на фронті – Зеленський

24 вересня 2025, 10:31
Україна може спробувати провести вибори в разі припинення вогню на фронті – Зеленський
Також президент зазначив, що необхідна підтримка союзників
Президент Володимир Зеленський вважає, що Україна може спробувати провести вибори в разі припинення вогню на фронті, якщо для цього будуть певні гарантії.
 
Про це він сказав в інтерв'ю Fox News.
 
"Ми готові, якщо буде перемир’я. Навіть якщо це важко відповідно до нашої Конституції. Якщо буде припинення вогню, ми можемо провести вибори", - зазначив Зеленський.
 
Президент додав, що Україна зможе провести вибори, але потребуватиме підтримки союзників. 
 
Нагадаємо, що парламентські вибори в Україні також мали би відбутися вже в 2024 році, але на період воєнного стану вони неможливі. 

 

