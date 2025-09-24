Україна може спробувати провести вибори в разі припинення вогню на фронті – Зеленський

Президент Володимир Зеленський вважає, що Україна може спробувати провести вибори в разі припинення вогню на фронті, якщо для цього будуть певні гарантії.

"Ми готові, якщо буде перемир’я. Навіть якщо це важко відповідно до нашої Конституції. Якщо буде припинення вогню, ми можемо провести вибори", - зазначив Зеленський.

Президент додав, що Україна зможе провести вибори, але потребуватиме підтримки союзників.

Нагадаємо, що парламентські вибори в Україні також мали би відбутися вже в 2024 році, але на період воєнного стану вони неможливі.