Україна налаштована цього року виконати завдання для переговорів щодо членства в ЄС – Кулеба

Влада України хоче вже до кінця року виконати всі завдання Єврокомісії та розпочати переговори щодо членства в Євросоюзі.

Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, повідомляє пресслужба відомства.

Міністр у ході онлайн-лекції щодо майбутнього Європи у Міжнародному університеті імені Менендеса Пелайо наголосив, що Євросоюз - "ліберальна імперія", якій потрібно ставати більше, щоб виграти у глобальній грі за вплив.

Тому, як уточнив Кулеба, зараз Європі потрібні "нові сили та м'язи", а "втома від розширення" має поступитися здоровим глобальним амбіціям.

"З лютого 2022 року ЄС загалом і окремі держави-члени продемонстрували вже багато разів, що мають такі амбіції. Зокрема, коли надали Україні статус кандидата на членство в ЄС. Зараз українці одночасно воюють і уособлюють внутрішні трансформації. Україна налаштована виконати всі завдання, визначені Єврокомісією, та відкрити переговори щодо вступу до ЄС вже цього року", - зазначив глава МЗС.

Він уточнив, що сильний Євросоюз не входить до планів російського диктатора владіміра путіна.

Нагадаємо, 2022 року Україна отримала статус кандидата на вступ до Євросоюзу. Після цього перед нашою країною поставили низку умов, виконання яких є обов'язковим для членства.