Україна намагається включити до мирного плану обмін всіх на всіх і повернення кожної депортованої дитини

Держава продовжує шукати компромісу.

Україна старається включити до мирного плану пункт про визволення всіх українських полонених та повернення всіх викрадених росією дітей.

Про це президент Володимир Зеленський сказав у виступі на Четвертому парламентському саміті Кримської платформи.

Він додав, що Україна продовжуватиме роботу з партнерами, особливо США, шукаючи компромісу, який її посилить, а не послабить. Держава пояснюватиме, наскільки небезпечно просто казати, що на агресію можна не звертати увагу.