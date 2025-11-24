Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Україна намагається включити до мирного плану обмін всіх на всіх і повернення кожної депортованої дитини

24 листопада 2025, 14:07
Держава продовжує шукати компромісу.
Україна старається включити до мирного плану пункт про визволення всіх українських полонених та повернення всіх викрадених росією дітей.
 
Про це президент Володимир Зеленський сказав у виступі на Четвертому парламентському саміті Кримської платформи.
 
Він додав, що Україна продовжуватиме роботу з партнерами, особливо США, шукаючи компромісу, який її посилить, а не послабить. Держава пояснюватиме, наскільки небезпечно просто казати, що на агресію можна не звертати увагу.
 
"Не будьте мовчазними, пасивними спостерігачами історії. Будьте її учасниками", – закликав він учасників саміту. 
 
Зеленський наголосив на неможливості зміни кордонів силою. 

 

росія окупантивійна в Українімирний план

