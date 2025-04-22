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Україна найняла американську юридичну фірму для допомоги з угодою про корисні копалини

22 квітня 2025, 21:07
Україна найняла американську юридичну фірму для допомоги з угодою про корисні копалини
Це зробили спеціально, аби потім українську сторону не могли звинуватити.
Над створенням угоди між Україною і США працюють дві американські компанії. Одна – з американського боку, друга – з українського.
 
Про це на брифінгу розповів президент Володимир Зеленський.
 
Рішення найняти компанію саме зі США, якій довіряє Білий дім, ухвалили умисно, аби потім Україну ні в чому не звинуватили. Юристи працюють під наглядом української і американської команд. 
 
"Мені нічого невідомо про інші кроки або фіналізацію", – сказав Зеленський. 
 
Нагадємо, що 17 квітня Україна і США підписали меморандум про намір створити спільний інвестиційний фонд.
Спершу Україна і США збиралися підписати рамкову угоду, на основі якої розробити конкретний документ, який потребуватиме затвердження Верховною Радою. Вашингтон намагався прописати в документі "борг" України в $300 млрд. Нещодавно він визнав, що допомога становила близько 100 млрд – цю цифру називав Київ. У березні стало відомо, що Штати передали нашій державі новий проєкт угоди про надра. Причому представники уряду отримали один варіант документа, а Офісу Президента – інший. Президент США Дональд Трамп казав, що угоду можуть підписати вже цього четверга.

 

війна в УкраїніВолодимир Зеленськийросія окупантикопалини

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