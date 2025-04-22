Україна найняла американську юридичну фірму для допомоги з угодою про корисні копалини

Це зробили спеціально, аби потім українську сторону не могли звинуватити.

Над створенням угоди між Україною і США працюють дві американські компанії. Одна – з американського боку, друга – з українського.

Про це на брифінгу розповів президент Володимир Зеленський.

Рішення найняти компанію саме зі США, якій довіряє Білий дім, ухвалили умисно, аби потім Україну ні в чому не звинуватили. Юристи працюють під наглядом української і американської команд.

"Мені нічого невідомо про інші кроки або фіналізацію", – сказав Зеленський.