Україна найняла американську юридичну фірму для допомоги з угодою про корисні копалини
22 квітня 2025, 21:07
Це зробили спеціально, аби потім українську сторону не могли звинуватити.
Над створенням угоди між Україною і США працюють дві американські компанії. Одна – з американського боку, друга – з українського.
Про це на брифінгу розповів президент Володимир Зеленський.
Рішення найняти компанію саме зі США, якій довіряє Білий дім, ухвалили умисно, аби потім Україну ні в чому не звинуватили. Юристи працюють під наглядом української і американської команд.
"Мені нічого невідомо про інші кроки або фіналізацію", – сказав Зеленський.
Нагадємо, що 17 квітня Україна і США підписали меморандум про намір створити спільний інвестиційний фонд.
Спершу Україна і США збиралися підписати рамкову угоду, на основі якої розробити конкретний документ, який потребуватиме затвердження Верховною Радою. Вашингтон намагався прописати в документі "борг" України в $300 млрд. Нещодавно він визнав, що допомога становила близько 100 млрд – цю цифру називав Київ. У березні стало відомо, що Штати передали нашій державі новий проєкт угоди про надра. Причому представники уряду отримали один варіант документа, а Офісу Президента – інший. Президент США Дональд Трамп казав, що угоду можуть підписати вже цього четверга.