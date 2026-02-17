Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Україна отримала словацькі МіГ-29

17 лютого 2026, 08:55
Україна отримала словацькі МіГ-29
Фото: twitter.com/FinnishAirForce
Братислава компенсує їх F-16.
Братислава має намір посилити національну систему протиповітряної оборони після передачі радянських винищувачів Україні. Йдеться про додаткову закупівлю сучасних американських літаків, однак терміни їхнього можливого отримання викликають питання.
 
Про це повідомляє DEFENSE EXPRESS.
 
Словаччина розглядає можливість придбання ще чотирьох винищувачів F-16V Block 70/72 Viper. Рішення пов'язане з передачею всього парку МіГ-29 українським Повітряним силам, що створило прогалини в національній системі оборони.
 
Про намір розширити авіаційний парк заявив прем'єр-міністр Роберт Фіцо за підсумками візиту до США.За даними Defence Industry Europe, Братислава надіслала запит на поставку від чотирьох до восьми літаків, розраховуючи отримати їх у максимально стислі терміни. Раніше віцепрем'єр Роберт Калиняк повідомляв про схвалення продажу з боку Держдепартаменту США, однак на ресурсах DSCA публічної інформації поки що немає.
 
Це викликало обговорення серед експертів, які не виключають, що ініціатива може бути спрямована на поглиблення співробітництва з Вашингтоном в умовах зміни безпекової ситуації в Центральній Європі.
 
Аналітики Defense Express вказують на ризики затримок. За контрактом 2018 року Словаччина очікувала поставок 14 літаків понад п'ять років замість запланованих чотирьох. Крім того, виробничі потужності Lockheed Martin залишаються завантаженими замовленнями інших країн, включно з Тайванем.
 
Експерти припускають, що заяви про швидкі поставки можуть стосуватися завершення попереднього замовлення, а не абсолютно нових машин.

 

