Україна, США та росія досягли поступового прогресу у питаннях припинення вогню – CNN

На тристоронніх переговорах між Україною, США і росією в Женеві було досягнуто прогресу в питанні механізму припинення вогню.

Про це повідомляє CNN.

"Військові чиновники... домоглися "поступового, але значного прогресу" у визначенні того, як буде працювати припинення вогню", - сказало джерело, знайоме з ходом переговорів.

Воно додало, що політичні переговори залишалися "напруженими", тоді як військові переговори вселяли в чиновників обережний оптимізм.

Як пише CNN, військові переговори проходили під керівництвом спецпредставників Трампа Стіва Віткоффа і Джареда Кушнера, а очолювали їх міністр армії США Ден Дрісколл і генерал Алекс Грінкєвіч, він же командувач Європейським командуванням США.

Одне з головних завдань військових переговорів полягало в тому, щоб досягти згоди обох сторін щодо ключових умов, які будуть використовуватися вже в політичних переговорах. Серед таких - практичні умови припинення вогню і те, що вважатиметься його порушенням.

Співрозмовник каже, що в цьому напрямку було досягнуто прогресу, хоча політичні діячі ще повинні будуть дати остаточну угоду.

Джерело додало, що як очікується, ще одна зустріч буде призначена в найближчі кілька тижнів.