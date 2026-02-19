Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Україна, США та росія досягли поступового прогресу у питаннях припинення вогню – CNN

19 лютого 2026, 10:02
Україна, США та росія досягли поступового прогресу у питаннях припинення вогню – CNN
джерело t.me/umerov_rustem
Одне з головних завдань військових переговорів полягало в тому, щоб досягти згоди обох сторін щодо ключових умов, які будуть використовуватися вже в політичних переговорах.

На тристоронніх переговорах між Україною, США і росією в Женеві було досягнуто прогресу в питанні механізму припинення вогню.

Про це повідомляє CNN.

"Військові чиновники... домоглися "поступового, але значного прогресу" у визначенні того, як буде працювати припинення вогню", - сказало джерело, знайоме з ходом переговорів.

Воно додало, що політичні переговори залишалися "напруженими", тоді як військові переговори вселяли в чиновників обережний оптимізм.

Як пише CNN, військові переговори проходили під керівництвом спецпредставників Трампа Стіва Віткоффа і Джареда Кушнера, а очолювали їх міністр армії США Ден Дрісколл і генерал Алекс Грінкєвіч, він же командувач Європейським командуванням США.

Одне з головних завдань військових переговорів полягало в тому, щоб досягти згоди обох сторін щодо ключових умов, які будуть використовуватися вже в політичних переговорах. Серед таких - практичні умови припинення вогню і те, що вважатиметься його порушенням.

Співрозмовник каже, що в цьому напрямку було досягнуто прогресу, хоча політичні діячі ще повинні будуть дати остаточну угоду.

Джерело додало, що як очікується, ще одна зустріч буде призначена в найближчі кілька тижнів.

СШАвійнапереговори

Останні матеріали

Революція в командуванні НАТО. Європа робить крок вперед і перебирає на себе командування – CEPA
Політика
Революція в командуванні НАТО. Європа робить крок вперед і перебирає на себе командування – CEPA
Переклад iPress – 19 лютого 2026, 11:23
Глобальні зусилля із забезпечення безпеки ШІ збилися з курсу. Хто і як намагається встановити правила – Politico
Політика
Глобальні зусилля із забезпечення безпеки ШІ збилися з курсу. Хто і як намагається встановити правила – Politico
Переклад iPress – 19 лютого 2026, 07:36
Мюнхен без ілюзій. Промова Рубіо і кінець старої трансатлантики – Енн Епплбом
Політика
Мюнхен без ілюзій. Промова Рубіо і кінець старої трансатлантики – Енн Епплбом
Переклад iPress – 18 лютого 2026, 16:06
Єгиптяни (і турки) в Сомалі. Але де насправді їхні основні завдання? – Том Купер
Політика
Єгиптяни (і турки) в Сомалі. Але де насправді їхні основні завдання? – Том Купер
Переклад iPress – 18 лютого 2026, 12:34
Наближення бурі. Підготовка Європи до війни з росією – RUSI
Політика
Наближення бурі. Підготовка Європи до війни з росією – RUSI
Переклад iPress – 18 лютого 2026, 08:13
Україна і переговори. Тиск на агресора замість
Політика
Україна і переговори. Тиск на агресора замість "поділу" – Мік Раян
Переклад iPress – 17 лютого 2026, 15:59
Найновіша стара технологія у війні. Повітряні кулі повертаються – Wall Street Journal
Технології
Найновіша стара технологія у війні. Повітряні кулі повертаються – Wall Street Journal
Переклад iPress – 17 лютого 2026, 13:13
Контратаки ЗСУ уповільнили російський наступ, але не зняли тиск біля Покровська. Як проблеми зі Starlink, погода та робота дронів і артилерії вплинули на динаміку боїв – Том Купер та Дональд Гілл
Cуспільство
Контратаки ЗСУ уповільнили російський наступ, але не зняли тиск біля Покровська. Як проблеми зі Starlink, погода та робота дронів і артилерії вплинули на динаміку боїв – Том Купер та Дональд Гілл
Переклад iPress – 17 лютого 2026, 10:28
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється