ПОЛІТИКА

Трамп розглядає можливість ударів по Ірану вже на цих вихідних

19 лютого 2026, 10:38
Трамп розглядає можливість ударів по Ірану вже на цих вихідних
Обкладинка нового випуску журналу The Economist
Однак, терміни будь-яких дій, ймовірно, вийдуть за рамки цих вихідних.

Президент США Дональд Трамп обговорив терміни нанесення ударів по Ірану, включно з можливістю зробити це вже в ці вихідні.

Про це повідомляють CBS News і CNN.

За словами джерел, у середу високопоставлені чиновники з нацбезпеки доповіли Трампу, що військові готові до потенційних ударів по Ірану вже цієї суботи.

Однак, терміни будь-яких дій, ймовірно, вийдуть за рамки цих вихідних. Чиновники кажуть, що Трамп ще не ухвалив остаточного рішення про те, чи завдавати удару.

Водночас один зі співрозмовників CNN розповів, що Трамп у приватному порядку висловлювався як "за", так і "проти" військових дій, а також опитував радників і союзників про те, який курс дій буде найкращим.

"Він багато часу приділяє роздумам з цього приводу", - говорить джерело.

Як уточнює CNN, Білий дім поінформували про можливу готовність до ударів після того, як США останніми днями значно наростили присутність повітряних і військово-морських сил на Близькому Сході.

Авіаносна група USS Abraham Lincoln та її флотилія бойових кораблів уже перебувають у регіоні, а друга авіаносна група, USS Gerald Ford, прямувала на Близький Схід. За даними відстеження морських суден, станом на середу судно Ford перебувало біля берегів Західної Африки.

Також за словами джерел CBS News, Пентагон протягом наступних трьох днів тимчасово перекине частину персоналу з Близького Сходу - в Європу або назад у США. Це буде зроблено напередодні можливих дій або контратак з боку Ірану, якщо Вашингтон вирішить продовжити свою операцію.

Як пояснює видання, перекидання сил персоналу напередодні потенційної військової активності США є стандартною практикою Пентагону. Тобто, це не обов'язково означає неминучість нападу на Іран.

