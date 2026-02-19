Європейські розвідки сумніваються у швидкому завершенні війни росії проти України

росія не хоче швидко закінчувати війну й використовує переговори з США, щоб домогтися скасування санкцій і укладення бізнес-угод.

Очільники п’яти європейських розвідувальних служб висловили песимізм щодо шансів досягти мирної угоди між Україною та росією у 2026 році, незважаючи на заяви колишнього президента США Дональда Трампа про нібито прогрес у переговорах.

Про це повідомляє Reuters, посилаючись на анонімні коментарі європейських розвідників.

За їхніми словами, москва не прагне швидкого завершення війни, а використовує переговори із США для зняття санкцій та укладення бізнес-угод. «Це театр переговорів», — зазначив один із керівників спецслужб. Інші додали, що росія переслідує стратегічні цілі, зокрема усунення президента Володимира Зеленського та перетворення України на «нейтральний» буфер.

Новий раунд переговорів за посередництва США відбувся цього тижня в Женеві, проте прориву не сталося, зокрема у ключових питаннях території. росія наполягає на виведенні українських військ з частини Донбасу, але навіть отримання цих поступок не гарантує повалення прозахідного уряду, попереджають розвідники.

Європейські експерти також критикують рівень підготовки західних переговорників, включно з американською стороною. Над переговорами працюють бізнесмени, близькі до Трампа, але без дипломатичного досвіду чи спеціалізації щодо України та росії. Представниця Білого дому Анна Келлі заявила, що анонімна критика не сприяє мирному процесу.

Водночас розвідники попереджають про "дуже високі фінансові ризики" для росії у другій половині 2026 року через санкції, обмежений доступ до ринків капіталу та великі витрати на запозичення. Незважаючи на це, економіка рф наразі залишається стійкою, здатною витримати труднощі, зазначають експерти.

Ці оцінки підкреслюють розрив між поглядами європейських столиць і США: Вашингтон прагне завершити конфлікт до червневих проміжних виборів у Конгрес, тоді як європейські розвідки сумніваються у готовності кремля до компромісу.