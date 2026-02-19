Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Європейські розвідки сумніваються у швидкому завершенні війни росії проти України

19 лютого 2026, 12:01
Європейські розвідки сумніваються у швидкому завершенні війни росії проти України
росія не хоче швидко закінчувати війну й використовує переговори з США, щоб домогтися скасування санкцій і укладення бізнес-угод.

Очільники п’яти європейських розвідувальних служб висловили песимізм щодо шансів досягти мирної угоди між Україною та росією у 2026 році, незважаючи на заяви колишнього президента США Дональда Трампа про нібито прогрес у переговорах.

Про це повідомляє Reuters, посилаючись на анонімні коментарі європейських розвідників.

За їхніми словами, москва не прагне швидкого завершення війни, а використовує переговори із США для зняття санкцій та укладення бізнес-угод. «Це театр переговорів», — зазначив один із керівників спецслужб. Інші додали, що росія переслідує стратегічні цілі, зокрема усунення президента Володимира Зеленського та перетворення України на «нейтральний» буфер.

Новий раунд переговорів за посередництва США відбувся цього тижня в Женеві, проте прориву не сталося, зокрема у ключових питаннях території. росія наполягає на виведенні українських військ з частини Донбасу, але навіть отримання цих поступок не гарантує повалення прозахідного уряду, попереджають розвідники.

Європейські експерти також критикують рівень підготовки західних переговорників, включно з американською стороною. Над переговорами працюють бізнесмени, близькі до Трампа, але без дипломатичного досвіду чи спеціалізації щодо України та росії. Представниця Білого дому Анна Келлі заявила, що анонімна критика не сприяє мирному процесу.

Водночас розвідники попереджають про "дуже високі фінансові ризики" для росії у другій половині 2026 року через санкції, обмежений доступ до ринків капіталу та великі витрати на запозичення. Незважаючи на це, економіка рф наразі залишається стійкою, здатною витримати труднощі, зазначають експерти.

Ці оцінки підкреслюють розрив між поглядами європейських столиць і США: Вашингтон прагне завершити конфлікт до червневих проміжних виборів у Конгрес, тоді як європейські розвідки сумніваються у готовності кремля до компромісу.

війнарозвідкаЄвросоюзросія окупанти

Останні матеріали

І знов ФСБ. Яке програмне забезпечення використовує ICE для вилучення даних зі смартфонів – Ольга Лаутман та Андрій Лучков
Політика
І знов ФСБ. Яке програмне забезпечення використовує ICE для вилучення даних зі смартфонів – Ольга Лаутман та Андрій Лучков
Переклад iPress – 19 лютого 2026, 13:25
Революція в командуванні НАТО. Європа робить крок вперед і перебирає на себе командування – CEPA
Політика
Революція в командуванні НАТО. Європа робить крок вперед і перебирає на себе командування – CEPA
Переклад iPress – 19 лютого 2026, 11:23
Глобальні зусилля із забезпечення безпеки ШІ збилися з курсу. Хто і як намагається встановити правила – Politico
Політика
Глобальні зусилля із забезпечення безпеки ШІ збилися з курсу. Хто і як намагається встановити правила – Politico
Переклад iPress – 19 лютого 2026, 07:36
Мюнхен без ілюзій. Промова Рубіо і кінець старої трансатлантики – Енн Епплбом
Політика
Мюнхен без ілюзій. Промова Рубіо і кінець старої трансатлантики – Енн Епплбом
Переклад iPress – 18 лютого 2026, 16:06
Єгиптяни (і турки) в Сомалі. Але де насправді їхні основні завдання? – Том Купер
Політика
Єгиптяни (і турки) в Сомалі. Але де насправді їхні основні завдання? – Том Купер
Переклад iPress – 18 лютого 2026, 12:34
Наближення бурі. Підготовка Європи до війни з росією – RUSI
Політика
Наближення бурі. Підготовка Європи до війни з росією – RUSI
Переклад iPress – 18 лютого 2026, 08:13
Україна і переговори. Тиск на агресора замість
Політика
Україна і переговори. Тиск на агресора замість "поділу" – Мік Раян
Переклад iPress – 17 лютого 2026, 15:59
Найновіша стара технологія у війні. Повітряні кулі повертаються – Wall Street Journal
Технології
Найновіша стара технологія у війні. Повітряні кулі повертаються – Wall Street Journal
Переклад iPress – 17 лютого 2026, 13:13
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється