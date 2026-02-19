Канцлер Німеччини не бачить шансів на швидке завершення війни з росією

За словами канцлера Німеччини, розумні та гуманітарні аргументи не переконають російського диктатора владіміра путіна.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц не бачить майже жодних шансів на швидке завершення війни росії проти України шляхом переговорів.

Про це повідомляє Spiegel.

Мерц вважає, що війна закінчиться лише тоді, коли одна з двох сторін буде виснажена, або у військовому, або в економічному плані.

За словами канцлера Німеччини, розумні та гуманітарні аргументи не переконають російського диктатора владіміра путіна.

Тому, на думку канцлера, метою європейських зусиль є "запобігти продовженню війни з боку росії у військовому плані та її подальшому фінансуванню в економічному плані".

Мерц сказав, що вважає "практично неможливим" відновлення нормальних відносин з путіним.

"Коли я дивлюся на цей режим і цей сліпий, лютий терор, у мене мало надії", - заявив він.

Також він вважає, що "російська владна кліка не може обійтися без війни в найближчому майбутньому".

"Вони мусять підтримувати військову машину, бо не мають плану, що робити з сотнями тисяч солдатів, деякі з яких мають серйозні травми, які повертаються з фронту", - наголосив канцлер.

Також Мерц процитував американо-французького історика Астольфа де Кюстіна, який після тривалих подорожей росією в XIX столітті сказав: "росія в наш час є найвизначнішою країною для спостерігача, тому що в ній можна знайти як найглибше варварство, так і найвищу цивілізацію".

Канцлер Німеччини наголосив, що це актуально і сьогодні.

"Зараз ми бачимо цю країну в стані найглибшого варварства. Це не зміниться в найближчому майбутньому, і ми мусимо це прийняти", - резюмував він.

Протягом 17-18 лютого у швейцарській Женеві відбувся третій раунд тристоронніх переговорів між делегаціями України, США та росії щодо завершення війни.

Напередодні журналіст Axios Барак Равід заявив із посиланням на джерела, що під час першого дня переговори зайшли у глухий кут. Однією із причин він назвав повернення до переговорної групи радника лідера рф владіміра путіна Владіміра Мєдінского.