Речник кремля Дмитро Пєсков заявив, що санкції проти росії блокують нормальний розвиток торгово-економічних відносин між москвою та Вашингтоном, і закликав до активізації двосторонніх зв’язків.

Про це повідомляє агентство Reuters.

За словами Пєскова, між двома країнами існує великий потенціал для спільних проєктів, але їхня реалізація можлива лише за умови "пожвавлення" взаємодії.

"До порядку денного можна внести дуже багато проєктів, але для цього нам потрібно пожвавити наші відносини", — наголосив він.

Санкції проти росії були запроваджені США та їхніми союзниками після анексії Криму у 2014 році та значно розширені після повномасштабного вторгнення рф в Україну у лютому 2022 року. Вони охоплюють фінансовий сектор, енергетику, технології та оборонну промисловість. кремль називає ці обмеження "нелегітимними" та "незаконними", хоча більшість країн світу та міжнародні організації з цим не погоджуються.

Водночас санкції суттєво вплинули на російську економіку: країна зіштовхнулася з відтоком іноземних інвестицій, технологічною ізоляцією та ускладненим доступом до міжнародних фінансових ринків. Економісти зазначають, що санкції разом із військовими витратами стали однією з головних причин зростання інфляції в росії.

У заяві Пєскова не було конкретних пропозицій щодо того, які проєкти росія готова запропонувати США або які кроки вона готова зробити для пом’якшення санкцій.