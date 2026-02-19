США могли знати про підрив "Північного потоку" ще навесні 2022-го – Der Spiegel

За даними журналістів, навесні 2022 року в Києві відбулися зустрічі між представниками Центрального розвідувального управління (ЦРУ) та українськими фахівцями з диверсійних операцій.

Американська розвідка могла мати інформацію про підготовку підриву газопроводів "Північний потік" ще на початковому етапі операції.

Про це йдеться у розслідуванні німецького видання Der Spiegel.

За даними журналістів, навесні 2022 року в Києві відбулися зустрічі між представниками Центрального розвідувального управління (ЦРУ) та українськими фахівцями з диверсійних операцій. Саме тоді, за словами джерел, українська сторона нібито представила ідею підірвати газопроводи, якими росія транспортувала газ до Німеччини, фінансуючи таким чином війну проти України. Американцям цей план, нібито, сподобався.

Протягом кількох місяців українські фахівці розробляли деталі операції, обирали маршрути та судна, підбирали водолазів для занурення на глибину до 80 метрів. Операції дали кодову назву "Діаметр". За даними Spiegel, план схвалив тодішній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, проте президент Володимир Зеленський не був поінформований.

Паралельно відбувалися консультації з ЦРУ. Одне з джерел розповіло, що американці нібито підтримували ідею та навіть сигналізували про можливе фінансування, але згодом, влітку 2022 року, відмовилися від участі у проекті.

Розслідування також зазначає, що інформація про план атаки потрапила до нідерландської військової розвідки MIVD, яка попередила ЦРУ та німецьку Федеральну розвідувальну службу. Проте операцію відклали, а пізніше її профінансував український приватний бізнесмен приблизно на 300 тисяч доларів.

7 вересня 2022 року орендована вітрильна яхта вирушила з Варнемюнде в Балтійське море з командою з семи осіб — цивільних водолазів та капітана. Німецькі слідчі вважають, що керував операцією Сергій К.

Представники ЦРУ відмовилися від коментарів, назвавши розслідування "вкрай неточним" та "неповинним вважатися фактичним".