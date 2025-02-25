Україна та міжнародна спільнота, безсумнівно, помітять компанію тих, хто голосував проти: Сибіга про резолюцію Генасамблеї ООН

За словами Сибіги, за три роки після повномасштабного вторгнення росії глобальна підтримка України залишається міцною.

Глава українського МЗС Андрій Сибіга подякував кожній із 93 держав – членів ООН, які підтримали 24 лютого резолюцію про повномасштабну війну рф проти України, "усі її правдиві формулювання та її чітке бажання досягти справедливого та міцного миру".

Про це він написав у Facebook.

"Іноді боротися за правду непросто. Але, врешті-решт, саме правда творить історію. Резолюція закликає до деескалації, якнайшвидшого припинення бойових дій і засуджує участь військ КНДР, які воюють разом із росією.Територіальна цілісність України має бути відновлена", – написав міністр.