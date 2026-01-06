Україна та союзники майже погодили ключові документи про припинення вогню – Politico

Ключовим елементом домовленостей є спільний план ЄС та США, що складається з 20 пунктів.

Україна та її союзники наближаються до згоди щодо пакета документів, які регулюватимуть припинення бойових дій та умови післявоєнного врегулювання.

Як повідомило високопоставлене джерело в Євросоюзі, наразі в роботі перебувають 6-7 стратегічних документів. Серед них - масштабний мирний план на 20 пунктів, розроблений спільно Брюсселем та Вашингтоном. Окрім механізмів припинення вогню, пакет включає угоди про довгострокові гарантії безпеки та стратегію економічного розвитку України.

Важлива умова реалізації цих домовленостей - підписання документів усіма сторонами процесу, включно з росією.