Україна та союзники майже погодили ключові документи про припинення вогню – Politico

06 січня 2026, 16:53
Ключовим елементом домовленостей є спільний план ЄС та США, що складається з 20 пунктів.
Україна та її союзники наближаються до згоди щодо пакета документів, які регулюватимуть припинення бойових дій та умови післявоєнного врегулювання. 
 
Про це повідомляє Politico.
 
Як повідомило високопоставлене джерело в Євросоюзі, наразі в роботі перебувають 6-7 стратегічних документів. Серед них - масштабний мирний план на 20 пунктів, розроблений спільно Брюсселем та Вашингтоном. Окрім механізмів припинення вогню, пакет включає угоди про довгострокові гарантії безпеки та стратегію економічного розвитку України.
 
Важлива умова реалізації цих домовленостей - підписання документів усіма сторонами процесу, включно з росією.
Паралельно з цим, під час засідання 6 січня так звана "Коаліція охочих" має намір узгодити п’ять фундаментальних напрямків підтримки Києва:
 
  • Моніторинг перемир’я - створення механізму контролю за припиненням вогню між Україною та рф.
  • Військова допомога - продовження системної підтримки Збройних Сил України.
  • Багатонаціональні сили - розміщення іноземного контингенту підтримки на території України після завершення активних бойових дій.
  • Захист від повторної агресії - чіткі зобов'язання союзників підтримати Київ у разі порушення москвою умов перемир'я.
  • Оборонна співпраця - підписання довгострокових двосторонніх та багатосторонніх угод у сфері оборони.
 
Ці ініціативи мають стати запобіжником від нових хвиль ескалації та забезпечити стабільність у регіоні після підписання мирних угод.

 

